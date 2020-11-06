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【美國大選】中國商家看準美國大選商機　註冊「特朗普─拜登」商標

商業 12:00 2020/11/06

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美國總統大選成新日火熱話題，早在大選前，則有中國商家看準「美國大選」商機，提前將準備代理的茅台酒取名為「特朗普─拜登」，且搶先註冊申請商標，以引起消費者的目光。

【美國大選】企業為美國大選做到幾盡？　Pornhub只准具備投票資格使用者觀看

據中央通訊社報道，該商家是位於河南的「開封全有吉農資有限公司」，註冊日期為10月9日，當時正值美國競選的前夕。該企負責人表示，他在很早以前已註冊「特朗普─拜登」這個商標，至於為什麼會選取這個名字，主要是知名度高。

他續指，公司雖主要代理茅台酒，但經營的市場也很廣泛，認為這樣可以為其節省廣告費。不過，目前這項註冊仍處於「等待實質審查」階段。

僅少數審查通過「特朗普」商標

事實上，這亦不是首個申請「特朗普」商標的企業，報道引述中國商標網的數據，指出以「特朗普」為名申請註冊的商標早已有154個，註冊時間大多集中在2016年，即是上次競選美國總統之時，惟有關註冊申請如今多數處於「無效」或「等待實質審查」階段。至於以「拜登」為名的商標申請則有99個，申請時間多數集中在2019年，多數商標註冊已審核通過。

【美國大選】憂大選結果釀暴亂　美國名店紛紛加裝圍板　

責任編輯： 蘇穎琪

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