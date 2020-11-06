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【美國大選】民主黨眾議院選情遜色 據報擬撤換佩洛西

環球政治 12:40 2020/11/06

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【美國大選】民主黨眾議院選情遜色 據報擬撤換佩洛西

美國大選投票日結束，美國50個州份及哥倫比亞特區陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。同時，美國國會改選，外界普遍預期民主黨在眾議院多數優勢可進一步擴大。惟民主黨選情明顯不如預期，部分民主黨人據報有意撤換眾院議長佩洛西。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

佐治亞州得票率暫平手 或要重新點票【下一頁】

眾議院改選435席，民調分析網站FiveThirtyEight於選前預計，民主黨可望取得241席，進一步擴大目前232席的優勢；共和黨可能由197席減至194席。

截至周四（5日），民主黨取得205席，共和黨拿下190席；其中共和黨翻轉8席民主黨議席，民主黨只翻轉2席共和黨議席。已完成395個議席的點票。

特朗普贏賓夕法尼亞訴訟 獲准更大程度監票【下一頁】

特朗普多次聲稱勝選 多間美媒停播白宮演說【下一頁】

國會山莊報（The Hill）引述2位民主黨眾議員稱，已經與幾位中間派議員私下討論過，可能轉為支持眾院民主黨黨團主席杰弗里斯（Hakeem Jeffries）擔任下屆眾議院議長，稱是時候讓民主黨在參眾兩院都有「新一代的領導」。

不過，杰弗里斯表明不會競逐眾院議長，因想專注現時的工作。杰弗里斯發言人也指，杰弗里斯無意尋求更高職位，並計劃角逐連任民主黨黨團主席。

關鍵州分未有定案 特朗普入禀理據各不同【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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