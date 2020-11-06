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【利潤化灰】高鐵通車都無用　納米樓業主最傷　慘蝕逾120萬

股樓投資 11:32 2020/11/06

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環球政經局勢起暗湧，終致樓市市道兩極，新盤熱賣之際，部分二手樓業主掟貨套現，屢錄低市價，甚至蝕讓成交。其中，單幢納米樓情況最慘，以佐敦匯萃為例，數年前挾高鐵概念高價開售，及至近期，有一個開放式單位易手，業主持貨5年，帳面蝕逾120萬元。

土地註冊處資料顯示，匯萃高層A室，實用面積219平方呎，剛以478萬元易手，實用呎價21,826元。值得留意的是，原業主於2015年10月，以598.9萬元一手買入上址，換言之，持貨短短5年，物業貶值20%，料為項目迄今最大額蝕讓個案。市場消息指，單位去年11月放盤，原叫價600萬元，但無人問津。

匯萃位於佐敦官涌街7號，鄰近柯士甸站，屬單幢樓設計，單位實用面積約210至222平方呎，建有66伙，數年前挾高鐵概念高價開售，吸引投資者入市。

此外，有「明星盤」之稱的清水灣傲瀧，也錄蝕讓成交。代理稱，傲瀧16座低層E室，實用968平方呎，早前以1,650萬元易手，實用呎價約17,045元。據了解，原業主於2018年5月，以1,680萬元購入，現帳面微蝕30萬元，惟持貨未滿3年，要付額外印花稅（SSD），若連其他雜費計，料蝕逾200萬元。

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撰文 : 黄卓賢

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