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【騰訊股價】遊戲霸主地位難撼動？ 騰訊遊戲10月包辦中國手遊三甲

股樓投資 11:10 2020/11/06

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研究機構Sensor Tower指，在內地App Store手遊榜，騰訊 （00700） 旗下遊戲包辦三甲，其中《王者榮耀》排行第一，《和平精英》排行第二，在10月中上市的《天涯明月刀》，每周收入料達到5,000萬美元，全月排行第三。如果只對比10月中下旬，《天涯明月刀》已超過《和平精英》，成為騰訊第二大遊戲。

另外，Sensor Tower指內地30個手遊發行商在10月在全球收入21億美元，按月增加9%，佔全球手遊收入的三成，以公司計，騰訊排行第一，米哈遊及網易 （09999） 分別排行第二及第三。

騰訊今日隨大市下跌，在上午11時跌2.6%至609元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

騰訊控股（00700） 股票 香港股票 電玩手遊 App Store 騰訊 網易－S（09999）

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【宏觀中國】擴大對外資開放　降低服務業領域准入限制

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