【騰訊股價】遊戲霸主地位難撼動？ 騰訊遊戲10月包辦中國手遊三甲

研究機構Sensor Tower指，在內地App Store手遊榜，騰訊 （00700） 旗下遊戲包辦三甲，其中《王者榮耀》排行第一，《和平精英》排行第二，在10月中上市的《天涯明月刀》，每周收入料達到5,000萬美元，全月排行第三。如果只對比10月中下旬，《天涯明月刀》已超過《和平精英》，成為騰訊第二大遊戲。

另外，Sensor Tower指內地30個手遊發行商在10月在全球收入21億美元，按月增加9%，佔全球手遊收入的三成，以公司計，騰訊排行第一，米哈遊及網易 （09999） 分別排行第二及第三。

騰訊今日隨大市下跌，在上午11時跌2.6%至609元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機