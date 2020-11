【美國大選結果】佐治亞州得票率暫平手 或要重新點票

美國大選正進行點票,仍未得出美國大選結果。美國大選關鍵搖擺州佐治亞州已點算99%的選票,美國總統特朗普暫時領先民主黨候選人拜登2,000票,特朗普與拜登得票率同為49.4%。佐治亞州的選舉官員表示,估計很可能要重新點票,但有信心兩次點票都可得出準確及相近的美國大選結果。

佐治亞州(16張選舉人票,下同)自1992年起均由共和黨拿下,目前尚餘1.6萬張選票未點算。佐治亞州設重點選票機制,如候選人票數差距相差少於0.5個百分點,候選人可自行提出重新點票。

佐治亞州務卿辦公室投票系統經理斯特林(Gabriel Sterling)周四(5日)下午表示,該州很有可能重新點票。他指出當局非常重視選舉安全性,料將進行審核以證明點票工作無誤。

斯特林對點算工作有信心,更表示:

我們很可能對總統大選進行重新點票,人們將看到結果基本上維持不變。

(We’re going to have a recount for president, more than likely, and people will see those outcomes stay essentially the same.)