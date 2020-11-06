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【美國大選結果】佐治亞州得票率暫平手 或要重新點票

環球政治 11:21 2020/11/06

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佐治亞州的選舉官員表示，估計很可能要重新點票。

美國大選正進行點票，仍未得出美國大選結果。美國大選關鍵搖擺州佐治亞州已點算99%的選票，美國總統特朗普暫時領先民主黨候選人拜登2,000票，特朗普與拜登得票率同為49.4%。佐治亞州的選舉官員表示，估計很可能要重新點票，但有信心兩次點票都可得出準確及相近的美國大選結果。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

佐治亞州（16張選舉人票，下同）自1992年起均由共和黨拿下，目前尚餘1.6萬張選票未點算。佐治亞州設重點選票機制，如候選人票數差距相差少於0.5個百分點，候選人可自行提出重新點票。

佐治亞州務卿辦公室投票系統經理斯特林（Gabriel Sterling）周四（5日）下午表示，該州很有可能重新點票。他指出當局非常重視選舉安全性，料將進行審核以證明點票工作無誤。

斯特林對點算工作有信心，更表示：

我們很可能對總統大選進行重新點票，人們將看到結果基本上維持不變。

（We’re going to have a recount for president, more than likely, and people will see those outcomes stay essentially the same.）

【美國大選結果】法院下令郵政署日檢2次郵箱 即日收選票 【下一頁】

共和黨人爆料：特朗普若敗選 2024年再戰 【下一頁】

拜登需獲得270張才能入主白宮，目前霍士新聞及美聯社表示拜登於亞利桑那州（11張選舉人票）勝出。如點票完成及證實拜登取得亞利桑那州，拜登尚欠6票就能入主白宮，於佐治亞、内華達（6張）、賓夕法尼亞（20張）或北卡羅來納州（15張）當中，再奪一州便能取勝。

但特朗普於賓夕法尼亞等州分的領先優勢收窄，因此佐治亞州對他而言幾乎是必不可失，否則勝出的機會將會大減。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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