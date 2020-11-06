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【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全

科技 11:03 2020/11/06

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Sony宣布，PlayStation 5發售日當天將不會舉辦實體的店面活動，亦不會現場出售PlayStation 5主機，以確保客戶和員工的安全。

PlayStation 5（PS5）將在本月12日正式發售，日本Sony日前就通過官方Twitter發表公告，指受到新冠肺炎疫情影響，PlayStation 5發售日當天將不會舉辦實體的店面活動，亦不會現場出售PlayStation 5主機，以確保客戶和員工的安全。而已經成功下訂的玩家，前往門市取貨的計劃則不受影響。

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為避免人群聚集，增加新型冠狀病毒傳播的風險，Sony Interactive Entertainment Japan Asia（SIEJA）日前對外公告，表示在11月12日，即PS5發售日當天，所有PlayStation 5遊戲機銷售將只在線上進行，日本當地將不會舉辦實體的店面活動。Sony互動娛樂全球內容溝通負責人Sid Shuman也在官方部落格表示，「保證安全，待在家裡，透過網路，提交訂單。」

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另外，Sony又強調，在發售日當天所有PlayStation 5主機已經部全數預約銷售，故當日只會允許已成功預約的玩家到場取機，並表示暫時不再接受任何PlayStation 5的預購，但會在未來持續出貨，呼籲機迷密切留意往後的消息公告。

責任編輯：施雯雯

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