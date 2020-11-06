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周末活動推介 Audi旗艦陳列室體驗全新A4 Sedan

都會情報 11:00 2020/11/06

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天氣開始轉涼，放假最適合自然是出外郊遊或遊車河。尚未有車或想換車？Audi就為大家提供好選擇！承接Audi於太古城的旗艦陳列室於9月開幕，全新Audi A4 Sedan和Audi A4 Avant現以動感姿態登陸旗艦陳列室，有意換車或買車代步的朋友又豈能錯過？即使未有買車打算的朋友亦不妨到場參觀，感受Audi旗艦陳列室及新車帶來的獨特體驗。

  • 全新登場的A4 40 TFSI Sedan配備充滿活力的S-line外飾配置，以全新設計語言呈現雙重運動性能特質
  • 升級版A4 Sedan配備Mild-Hybrid輕混合動力系統，每100公里平均油耗為5.9公升，節省油耗屬同級之冠
  • 作為品牌熱賣型號，Audi A4車系已全面升級，並在本週六、日在太古城旗艦陳列室登場

香港，2020年10月29日 – 承接奧迪旗艦陳列室開幕巡禮的強勁勢頭，全新Audi A4 Sedan和Audi A4 Avant現已於太古城旗艦陳列室同場展出。全新A4 Sedan以矚目的設計，融合舒適度及科技，帶來獨特的動感姿態，售價為港幣$389,900元起！

A4 Sedan

  • 配備2.0公升渦輪增壓引擎，觸發達190匹強大馬力及320Nm扭力，由0-100公里僅需7.3秒
  • 配備Mild-Hybrid輕混合動力系統，每100公里平均油耗為5.9公升，傲視同儕
  • 其他升級的設備包括：
    • S-line車身配以18吋合金輪圈
    • 12.3吋Audi Virtual Cockpit數碼化儀錶板連10.1吋高清觸控屏幕
    • 電動調較真皮前排運動座椅
    • 全景天幕天窗及倒車影像鏡頭
    • LED頭燈連尾動態指揮燈

售價：HK$389,900

新車享有5年或十萬公里汽車保用（以較先到達者為準），以及12年車身防鏽保養，務求為車主帶來無憂的駕駛體驗和保障。

立即在本週六、日親臨位於太古城的旗艦陳列室，體驗奧迪最強的車系陣容！

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請向營業顧問查詢。

奧迪香港旗艦陳列室
地址：香港太古城太古灣道12號地下
服務時間：星期一至日及公眾假期 上午9時至晚上8時

錦龍有限公司
由2020年7月1日起，錦龍有限公司已正式成為奧迪的獨家官方經銷商，負責所有在香港的業務運作，包括批發及零售、銷售業務、售後服務、零件銷售及奧迪認可易手車服務。

詳情：http://bit.ly/A4HKETON
查詢熱線：2291 0000

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（資料由客戶提供）

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