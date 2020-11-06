周末活動推介 Audi旗艦陳列室體驗全新A4 Sedan

下一篇文章
Volvo車身拉花設計比賽 招設計系學生參加助解決就業困難
天氣開始轉涼，放假最適合自然是出外郊遊或遊車河。尚未有車或想換車？Audi就為大家提供好選擇！承接Audi於太古城的旗艦陳列室於9月開幕，全新Audi A4 Sedan和Audi A4 Avant現以動感姿態登陸旗艦陳列室，有意換車或買車代步的朋友又豈能錯過？即使未有買車打算的朋友亦不妨到場參觀，感受Audi旗艦陳列室及新車帶來的獨特體驗。
香港，2020年10月29日 – 承接奧迪旗艦陳列室開幕巡禮的強勁勢頭，全新Audi A4 Sedan和Audi A4 Avant現已於太古城旗艦陳列室同場展出。全新A4 Sedan以矚目的設計，融合舒適度及科技，帶來獨特的動感姿態，售價為港幣$389,900元起！
A4 Sedan
售價：HK$389,900
新車享有5年或十萬公里汽車保用（以較先到達者為準），以及12年車身防鏽保養，務求為車主帶來無憂的駕駛體驗和保障。
立即在本週六、日親臨位於太古城的旗艦陳列室，體驗奧迪最強的車系陣容！
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請向營業顧問查詢。
奧迪香港旗艦陳列室
地址：香港太古城太古灣道12號地下
服務時間：星期一至日及公眾假期 上午9時至晚上8時
錦龍有限公司
由2020年7月1日起，錦龍有限公司已正式成為奧迪的獨家官方經銷商，負責所有在香港的業務運作，包括批發及零售、銷售業務、售後服務、零件銷售及奧迪認可易手車服務。
詳情：http://bit.ly/A4HKETON
查詢熱線：2291 0000
（資料由客戶提供）