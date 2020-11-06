【高銀財困】高銀國際金融中心拍賣延長7日至18日　「更多本地及海外買家感興趣」

▲ 高銀國際金融中心拍賣延長7日至18日

高銀金融 （00530） 陷財困，接管人早前截停高銀擬以143億元出售九龍灣高銀金融國際中心，並強調接管人及萊坊才是唯一獲授權放售高銀金融國際中心的代表，接管人一方最新拍賣招高銀金融國際中心買家，但最新表示決定將意向書截止遞交日期延長七日至11月18日（星期三）正午12時。

接管人消息指，最近數天有更多本地及海外買家對物業表示興趣，聲稱可能因為法院的裁決給予買家信心。

高銀金融上月曾公告，出售持有九龍灣高銀金融國際中心的成美及Goal Eagle，作價143億元，當中102億元將用於償還出售集團的債務，餘額約41億元用作一般營運資金。買方為商人FONG Tim，稱其為獨立第三方，當時高銀已收取金額2億元的首筆按金。

不過，其後接管人介入，令交易推倒。高銀金融今早股價跌2.3%，報0.43元，成交97.7萬元。

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記者：麥德銘