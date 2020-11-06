【汽車股】東風炒作回A狂升26%　比亞迪突破200關後倒跌、小鵬昨夜狂升3成

▲ 【新能源汽車股】比亞迪突破200關後倒跌 多隻車股升幅收窄

內地本周公布新能源汽車規劃後，不單是新能源車概念股，連同整個內地汽車股也炒升。焦點比亞迪 （01211） 突破200元關口後倒跌，多隻車股升幅亦收窄，但仍有個別股份追落後，東風 （00489） 午後升幅突破兩成，東風股價收市報7.6元，升27%，成交9億元。

除了炒作新國策下，瑞信發表報告引述東風集團管理層稱，東風A股上市計劃，最快今年年底完成，每股作價將不低於15元人民幣，較港股價格明顯溢價。

比亞迪今早曾升逾6%，高見210元，但其後倒跌逾半成，收市報194元，跌1.6%，成交額66.9億元。藍籌車股吉利汽車 （00175） 累升約3成後，今日回吐2.3%，收報20.9元，成交39.6億元。

其他汽車股個別發展，廣汽 （02238） 曾升4%，高見8.94元，收報8.76元，升2%，華晨中國 （01114） 升1.8%，長汽 （02333） 則跌2.7%。

另外，本港Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 盤中高見61元，惟現升幅收窄，收報58.5元，升5.7%。恒大汽車 （00708） 未有升跌。

民主黨候選人拜登登上美國總統寶座的機率增加，他曾建議「大規模擴大針對電動汽車的稅收減免」及 「大規模建設電動汽車充電站」，美股市場同熱炒新能源汽車股。

Tesla （美：TSLA）昨晚升逾4%，收報438.09美元；蔚來汽車（美：NIO）昨晚升12.3%，報42.35美元；小鵬汽車（美：XPEV）昨晚升30.8%，收報35.85美元；盤後再升7.5%。

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編輯：吳敏芳