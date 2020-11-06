▲ 【新能源汽車股】比亞迪突破200關後倒跌 多隻車股升幅收窄

市場熱炒能源汽車股，比亞迪 （01211） 突破200元關口後倒跌，多隻車股升幅亦收窄。比亞迪今早曾升逾6%，高見210元，但其後倒跌，最新報186.3元，跌5.5%，成交額近27億元。另外，東風 （00489） 現升逾13.7%，最新報6.82元，盤中高見7.06元。恒大汽車 （00708） 升6.5%，報24.55元，成交額2.9億元；廣汽 （02238） 亦曾升4%，高見8.94元，最新報8.63元，升0.5%

另外，本港Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 盤中高見61元，惟現升幅收窄，最新報57元，升3%。

極大機會登上美國總統寶座的民主黨候選人拜登曾建議「大規模擴大針對電動汽車的稅收減免」及 「大規模建設電動汽車充電站」，美股市場同熱炒新能源汽車股。Tesla （美：TSLA）昨晚升逾4%，收報438.09美元；蔚來汽車（美：NIO）昨晚升12.3%，報42.35美元；小鵬汽車（美：XPEV）昨晚升30.8%，收報35.85美元；盤後再升7.5%。

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編輯：吳敏芳