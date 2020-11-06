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【美國大選結果】法院下令郵政署日檢2次郵箱 即日收選票

環球政治 09:54 2020/11/06

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美國大選仍在點票，由於今屆美國大選有大量郵寄選票未點算，仍未得出美國大選結果。聯邦法院周四（5日）下令，要求美國郵政署於所有仍未截收郵寄選票的州分，每日檢查郵箱等設施兩次，確保可即日交付所有新投寄的郵寄選票，加快取得美國大選結果。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

共和黨人爆料：特朗普若敗選 2024年再戰 【下一頁】

哥倫比亞特區地區法院法官沙利文（Emmet Sullivan）下令，在所有延長郵寄投票截止期限的州分，當地郵政機構必須分別在每日早上10點前、中午至下午時段，檢查郵箱及收集選票兩次，確保所有選民當日投寄的選票都能即日交付。

針對賓夕法尼亞州（20張選舉人票，下同）及北卡羅來納州（15張）這兩個關鍵州分，沙利文更下令這兩個州必須於當地周五（6日）下午5點之前交付全數選票。

連同上述兩州計算，共有15州及哥倫比亞特區於選舉投票日之後，仍然接收郵寄選票。法院的要求將影響内華達州等多個仍未完成點票的關鍵州分。

【美國大選】特朗普贏賓夕法尼亞訴訟 獲准更大程度監票 【下一頁】

美國郵政署處理大選選票延誤的問題，持續遭受外界爭議。美媒早前報稱郵政實施的掃描數據顯示，美國共有30萬張選票已投寄而並未送往票站。

但郵政署表示上述數字非實際選票交付數量的可靠指標，未計算當局從郵箱直接取出加快運送的選票，及跳過郵件處理流程直接送往選舉辦公室的選票。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

美國聯邦法院要求美國郵政署於所有仍未截收郵寄選票的州分，每日檢查郵箱等設施兩次。

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