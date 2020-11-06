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【美國議息】滙豐維持最優惠利率5厘　金管局：4月香港累吸3800億元、市場有序運作

股市 12:09 2020/11/06

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金管局：未來港元需求取決於經濟及金融市場活動

美國聯邦儲備局一如市場預期， 維持聯邦基金利率目標範圍介乎零至0.25厘不變。滙豐公布，最優惠利率將維持不變，保留在目前5厘的水平。滙豐對上一次於2019年11月1日調整最優惠利率，當時減息12.5點子。

香港金管局發言人今早表示，美國聯邦儲備局維持利率不變，屬市場預期之内的決定，亦符合美國現行貨幣政策方向。儘管美國貨幣政策維持寬鬆，環球金融市場仍會受其他因素影響，例如疫情發展及美國政府在總統選舉後的政策方向等。

金管局發言人指，港元拆息維持穩定，自4月以來，港元體系錄得超過3800億港元的淨資金流入。本港銀行體系流動性充裕，貨幣市場保持有序運作。

金管局指，港滙繼續貼近強方兌換保證水平，市場未來對港元的需求，將取決於經濟及金融市場活動的程度。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

相關文章：

【港元走勢】金管局﹕港滙保持穩定，香港能經得起市場任何波動

【螞蟻上市觸礁】螞蟻停上市港滙最弱見7.7531　金管局：港金融體系可抵禦任何震盪（第二版）

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編輯：吳敏芳

拆息 經濟 兌換保證 香港金融管理局 港滙 港元 美國 香港 美國聯儲局
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