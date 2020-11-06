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【美國大選】特朗普贏賓夕法尼亞訴訟 獲准更大程度監票

環球政治 09:46 2020/11/06

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美國大選投票日結束，美國50個州份及哥倫比亞特區陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。美國總統大選點票至尾聲，但關鍵搖擺州的法律糾紛升級。總統特朗普競選團隊提出聯邦訴訟，稱其監票員在賓夕法尼亞州費城被拒監票。州法官下令，只要監票員遵守防疫規定，就可查看選票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

共和黨人爆料：特朗普若敗選 2024年再戰【下一頁】

特朗普競選團隊聲稱，在大選當日，他們其中一名律師不能查看費城選票上的文字。競選團隊又指摘民主黨人「堵住點票中心的大門，將共和黨的監票員趕出了大樓」，要求法官頒令，規定如果共和黨監票員不在場，須暫停點票程序。

賓夕法尼亞州州法官下令，只要監票員遵守社交距離規定、戴上口罩，就可以查看選票。選舉官員表示，已採取合適的行動回應，會上訴至賓夕法尼亞州最高法院。

有持槍特朗普支持者 包圍亞利桑那州點票中心【下一頁】

同日，賓夕法尼亞州的一名法官下令，要求地方選舉官員擱置部分首次投票選民的郵寄選票。該些選民被指允許缺失身份證明。

惟特朗普的訴訟之路不易走，而且屢遇挫折。特朗普競選團隊計劃在多州採取法律行動，聲稱當地出現選舉舞弊，但佐治亞及密歇根州都有法官駁回特朗普提出的選舉訴訟。

關鍵州分未有定案 特朗普入禀理據各不同【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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