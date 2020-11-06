▲ 【美國大選結果】共和黨人爆料：特朗普或2024年再參選

美國大選結果陸續公布，美國總統特朗普形勢落後，現時美國大選結果顯示，民主黨總統候選人拜登，更有可能在美國大選中拿取270張選舉人票。有美媒引述共和黨內部消息人士指，特朗普若在今屆美國大選落敗，特朗普會在2024年再參加美國大選。特朗普現年74歲，2024年將達78歲之高齡。

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Business Insider報道指，保守派圈子認為，雖然特朗普在首屆任期表現有點令人不安，而且在處理新冠疫情反應遲鈍，但特朗普仍具有競爭力。

報道指出，保守派相信，如果特朗普願意的話，他在政界仍有前途。

前白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）周四亦曾指，相信特朗普會繼續在政界發展，並會把特朗普放在可能在2024年參選美國總統的名單內。

白宮首席策略師班農（Steve Bannon）此前亦曾預計，如果特朗普今次敗選，2024年將再參選總統。

班農早前接受《澳洲人報》訪問時預料：

「如果今次大次出現任何意外，如選票被偷，拜登宣稱贏了大選，特朗普將宣布在2024年參選總統。你不會看見特朗普（時代）完結。」

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責任編輯：林嘉莉