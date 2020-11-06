【港股市況】恒生指數反覆偏軟　騰訊、比亞迪破頂後倒跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股延續升勢，美國總統大選形勢漸趨明朗，道指升542點。恒指開報25750點，升54點，早段反覆向上，阿里巴巴 （09988） 績後跌4%。車股炒上，比亞迪 （01211） 破頂，一度高見210元水平。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌0.7%；深證跌1.2%；創業板指跌近2.8%。

【11：26】騰訊 （00700） 跌2.7%報608元，尋日內低位。

【11：16】中資電訊股造好，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 分別升逾1%；中電信 （00728） 升逾3%。另外，鐵塔 （00788） 升7%。

【11：12】港股欠方向，恒生指數最新升1點，報25697點。

【10：52】金融股撐市，滙豐 （00005） 升2%，高見34.85元；渣打 （02888） 升2.9%，高見37.7元。

【10：44】安踏 （02020） 一度變紅底股，破頂高見102元，最新報99.6元升近3%，成交4.6億元。

【10：41】騰訊 （00700） 跌幅擴至逾2%，低見610.5元。

【10：32】閱文 （00772） 跌逾6%，低見59.5元。字節跳動攻網上文學領域，掌閱科技公告，內地社交媒體企業巨頭字節跳動擬投資該公司。

【10：28】比亞迪 （01211） 破頂高見210元後，轉跌半成，低見185.7元。

【10：17】ATMX 4股中，僅小米 （01810） 錄得升幅，小米升逾3%，高見25.45元。

【小米股價】小米飆升近4% 雷軍：相機部門研發人員由100人增至800人 小米「小愛同學」支持粵語（第二版）

【10：14】研祥智能 （02308） 昨急升後今早跌近五成，低見4.7元。

研祥智能控股股東研祥高科技控股集團聯合6月宣布，工銀國際融資代要約人確認擬作出自願有條件現金收購要約，以每股1.5元收購全部已發行H股。公司須獲得全部H股股東所持H股的至少90%作為最低有效接納，才能使整個H股退市計劃生效。H股要約的接納期限至11月9日，又或延長至滿足最低有效接納之日，以較早者為準。

【10：11】金價造好，紐約期金隔晚升2.7%，黃金股上揚，山東黃金 （01787） 升7.8%；中國黃金 （02099） 升4.5%；招金 （01818） 升5.7%；靈寶黃金 （03330） 升1.8%。

【10：07】半新股萬國數據 （09698） （美：GDS）升勢未止，早市再破頂，一度高見99.1元，最新報96.4元升近3%。

【半新股】萬國數據續破頂升逾3% 大和首予目標價102元

【10：02】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 升1.2%，高見34.7元；中移動 （00941） 升1.2%，高見50.75元；港交所 （00388） 升0.8%，高見388元；友邦 （01299） 升0.5%，高見82元；騰訊 （00700） 破頂高見627元後倒跌1.3%。

【09：56】贛鋒 （01772） 破頂升近一成，高見61元。

【09：52】比亞迪 （01211） 升6%，破頂高見209.4元；吉利 （01075） 破頂高見22.15元後，股價倒跌1.6%；華晨 （01114） 升近2%；長汽 （02333） 升3.1%；恒大汽車 （00708） 升9.5%；東風 （00489） 升16%，高見7元。

【09：46】恒指升約55點，報25751點。

【09：43】中國順客隆 （00974） 升1.1倍，高見1.2元，成交7.2萬元，暫為升幅最大股份。

【09：34】港股早段轉跌，恒生指數跌50點，報25645點。

【09：28】李寧 （02331） 破頂升4.1%，報44.95元，成交1622萬元。外電報道，李寧 （02331） 創辦人李寧擔任董事長的私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）正式入主英國百年鞋履品牌Clarks，涉資1億英鎊（約10億港元）。

【Clarks變國貨】李寧旗下私募基金購英鞋履品牌Clarks股份 涉10億元

【09：27】恒指開報25750點，升54點。

【09：23】阿里巴巴 （09988） 績後跌4%；滙豐 （00005） 跌0.7%；騰訊 （00700） 升0.2%報626.5元創新高；比亞迪 （01211） 破頂再升近3%，升穿200元水平。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3% 上季經調整盈利升44%勝預期

【09：16】人民幣中間價報6.6290，上調605點子。

【09：14】即月期指開報25809點，跌1點。

【09：05】人行未開展逆回購操作，因今日有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1000億元人民幣。

【08：57】恒指黑期升213點，報25866點，道指期貨跌96點，報28201點。

【08：30】思捷環球 （00330） 全年股東應佔虧損39.92億元，較去年同期的虧損21.44億元有所擴大，其中持續經營業務虧損36.81億元，已終止經營業務虧損3.11億元。持續經營業務每股虧損1.96元，不派息。

【思捷業績】思捷環球全年虧損擴至近40億 德國附屬破產計劃獲批准減債18.52億元

【07：55】永利澳門 （01128） 公布第三季業績，按年由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損淨額2.8億美元，去年同期純利淨額1億美元。

【永利業績】永利澳門第三季按年盈轉虧 蝕2.8億美元

【07：45】新東方 （09901） 每股1,190元定價，超額認購0.55倍，1手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】新東方9901超額認購不足1倍 1手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】新股榮昌生物 （09995） 每股52.1元上限定價，超額認購52.43倍，1手中籤率90%。

【新股IPO】榮昌生物製藥9995超額認購52倍 1手中籤率90%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報34.14元，跌0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報626.62元，升1.62元或近0.3%；阿里巴巴 （09988） 績後向下，阿里巴巴ADR折合報278.84元，跌15.76元或5.4%。

【07：30】美股延續升勢，美國總統大選形勢漸趨明朗，道指收報28390點，升542點或2%，連升4日；標指收報3510點，升67點或2%；納指收報11890點，升300點或2.6%。

港股ADR收報25797點，升102點。恒指夜期收市升73點，收報25883點，高水187點。

道指升542點港股ADR升102點 紐約期金升2.7%

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責任編輯︰梁浩碩