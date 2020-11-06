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【港股市況】恒生指數升54點　阿里巴巴績後跌4%、騰訊、比亞迪創新高（不斷更新）

股市 09:57 2020/11/06

分享：

港股市況不斷更新

美股延續升勢，美國總統大選形勢漸趨明朗，道指升542點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開102點，恒指料開報25797點。阿里巴巴 （09988） 公布業績後，ADR折合報278.84元，跌15.76元或5.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【新股IPO】快手在香港遞交上市申請 上半年月活躍用戶7.76億

【iBond 2020】6券商錄逾22億元iBond認購額 全城反應勝4年前

即市走勢︰

【09：56】贛鋒 （01772） 破頂升近一成，高見61元。　

【09：52】比亞迪 （01211） 升6%，破頂高見209.4元；吉利 （01075） 破頂高見22.15元後，股價倒跌1.6%；華晨 （01114） 升近2%；長汽 （02333） 升3.1%；恒大汽車 （00708） 升9.5%；東風 （00489） 升16%，高見7元。

【09：46】恒指升約55點，報25751點。

【09：43】中國順客隆 （00974） 升1.1倍，高見1.2元，成交7.2萬元，暫為升幅最大股份。

【09：34】港股早段轉跌，恒生指數跌50點，報25645點。

【09：28】李寧 （02331） 破頂升4.1%，報44.95元，成交1622萬元。外電報道，李寧  （02331）  創辦人李寧擔任董事長的私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）正式入主英國百年鞋履品牌Clarks，涉資1億英鎊（約10億港元）。

【Clarks變國貨】李寧旗下私募基金購英鞋履品牌Clarks股份 涉10億元

【09：27】恒指開報25750點，升54點。

【09：23】阿里巴巴 （09988） 績後跌4%；滙豐 （00005） 跌0.7%；騰訊 （00700） 升0.2%報626.5元創新高；比亞迪 （01211） 破頂再升近3%，升穿200元水平。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期

【09：16】人民幣中間價報6.6290，上調605點子。

【09：14】即月期指開報25809點，跌1點。

【09：05】人行未開展逆回購操作，因今日有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1000億元人民幣。

【08：57】恒指黑期升213點，報25866點，道指期貨跌96點，報28201點。

【08：30】思捷環球  （00330）  全年股東應佔虧損39.92億元，較去年同期的虧損21.44億元有所擴大，其中持續經營業務虧損36.81億元，已終止經營業務虧損3.11億元。持續經營業務每股虧損1.96元，不派息。

【思捷業績】思捷環球全年虧損擴至近40億　德國附屬破產計劃獲批准減債18.52億元

【07：55】永利澳門  （01128）  公布第三季業績，按年由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損淨額2.8億美元，去年同期純利淨額1億美元。

【永利業績】永利澳門第三季按年盈轉虧　蝕2.8億美元

【07：45】新東方  （09901） 每股1,190元定價，超額認購0.55倍，1手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】新東方9901超額認購不足1倍　1手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】新股榮昌生物  （09995） 每股52.1元上限定價，超額認購52.43倍，1手中籤率90%。

【新股IPO】榮昌生物製藥9995超額認購52倍　1手中籤率90%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報34.14元，跌0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報626.62元，升1.62元或近0.3%；阿里巴巴 （09988） 績後向下，阿里巴巴ADR折合報278.84元，跌15.76元或5.4%。

【07：30】美股延續升勢，美國總統大選形勢漸趨明朗，道指收報28390點，升542點或2%，連升4日；標指收報3510點，升67點或2%；納指收報11890點，升300點或2.6%。

港股ADR收報25797點，升102點。恒指夜期收市升73點，收報25883點，高水187點。

道指升542點港股ADR升102點　紐約期金升2.7%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 港股ADR

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【港版Tesla】比亞迪股價突破200關　賣點逐一數！
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