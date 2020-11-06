【疫情焦點】全球累計逾4903萬確診　美國累計991萬

上一篇文章
【思捷業績】思捷環球全年虧損擴至近40億 德國附屬破產計劃獲批准減債18.52億元
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月6日早上8時25分，全球累計49,030,102宗新冠肺炎確診病例，較上日增加340,375 宗。累計1,239,308死亡個案，較上日增加4,812 宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|102,295
|9,913,225
|240,910
|意大利
|34,502
|824,879
|40,192
|西班牙
|9,097
|1,365,895
|38,486
|法國
|58,046
|1,601,367
|39,037
|德國
|9,517
|619,186
|11,190
|中國
|16
|86,137
|4,634
|香港
|0
|5,356（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情
責任編輯：梁浩碩