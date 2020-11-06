▲ 【疫情焦點】全球累計逾4903萬確診 美國累計991萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月6日早上8時25分，全球累計49,030,102宗新冠肺炎確診病例，較上日增加340,375 宗。累計1,239,308死亡個案，較上日增加4,812 宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 102,295 9,913,225 240,910 意大利 34,502 824,879 40,192 西班牙 9,097 1,365,895 38,486 法國 58,046 1,601,367 39,037 德國 9,517 619,186 11,190 中國 16 86,137 4,634 香港 0 5,356（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩