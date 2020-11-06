▲ 【思捷業績】思捷環球全年虧損擴至近40億 德國附屬破產計劃獲批准減債18.52億元

思捷環球 （00330） 公布全年業績，思捷環球公司股東應佔虧損39.92億元，較去年同期的虧損21.44億元有所擴大，其中持續經營業務虧損36.81億元，已終止經營業務虧損3.11億元。持續經營業務每股虧損1.96元，不派息。

期內，持續經營業務收入92.16億元，按年減少21%。集團毛利率為43.7%，按本地貨幣計算按年下降6.7%。結束亞太區業務使集團毛利率按年下降1.8%。

集團表示，去年7至12月止期間的半年財務業績與本集團對正價銷售改善、批發業務穩定及經營開支大幅度削減的預期相符。不過，發展被新冠肺炎疫情打斷。今年1月起，亞洲市場及若干供應鏈受到影響。今年3月至5月，歐洲幾乎所有實體零售店不得不暫時關閉，集團收入急劇減少、存貨增加，而封鎖期間租金及薪酬的開支及現金流出卻持續產生。

受新冠肺炎不利影響導致集團決定為若干附屬公司向德國破產法院申請財產保護訴訟程序，大多數債權人於10月29日及30日投票贊成並批准破產計劃，從而令集團獲得約18.52億元債務減免。

集團正執行重組計劃及措施以關閉虧損店舖、為剩餘店舖重新協商租金、精簡人手及減少其他酌情支出，預期大部分該等計劃及措施於11月底前完成。

集團表示，重組計劃專注於為所有持份者創造長遠價值。關閉店舖及減少批發客戶等措施會減少收入，但預期此等措施將提高集團的盈利能力。其他積極的措施包括拓展集團的電子商務業務，有利提升銷售價格，減少產品組合併進一步節省更多成本。

由於目前仍然難以評估經濟環境的發展，因此未能對20╱21財政年度的表現作出全面量化預測。

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責任編輯︰梁浩碩