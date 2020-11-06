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【美國大選】特朗普多次聲稱勝選 多間美媒停播白宮演說

環球政治 08:19 2020/11/06

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【美國大選】特朗普多次聲稱勝選 多間美媒停播白宮演說

美國大選投票日結束，美國50個州份及哥倫比亞特區陸續開票。雖然民主黨候選人拜登接近當選，但美國大選結果仍獲確認，部分搖擺州或需重新點票。總統特朗普在演說中多次聲稱勝選，但多間美媒指其「錯誤聲稱」，更暫停演說直播。MSNBC在Twitter表示，「不僅打斷美國總統，而且要更正他」。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

有持槍特朗普支持者 包圍亞利桑那州點票中心【下一頁】

特朗普在白宮發表演說，對國會選舉感到滿意，強調不會出現巨大的「藍色浪潮」（Big Blue Wave），只會有「紅色浪潮」。

特朗普再次指控民主黨「偷走」總統大選，部分選區的監票工作受阻，尤其是賓夕法尼亞。他重申，不應計算「遲到」和「非法」的選票，如果只看「合法」的點票，自己已勝出大選。他又指，郵寄投票不公，不會容許舞弊損害大選，明言會提出更多訴訟。

特朗普陣營屢入稟 内華達州檢察長料駁回【下一頁】

他再一次聲稱已「贏得」關鍵搖擺州密歇根州（16張選舉人票）和威斯康星州（10張選舉人票），但多間媒體報道，拜登拿下2州。

副總統彭斯（Mike Pence）沒有現身白宮記者會，但發文表示同意特朗普的說法，「我們必須計算每一次合法的選票」。惟報道指出，兩人將「合法」和「有利」混為一談。

特朗普律師入禀 稱共和黨人監察點票被阻【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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