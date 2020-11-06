▲ 道指升542點港股ADR升102點 紐約期金升2.7%

道指升542點

美股延續升勢，美國總統大選形勢漸趨明朗，道指收報28390點，升542點或2%，連升4日；標指收報3510點，升67點或2%；納指收報11890點，升300點或2.6%。

港股ADR升102點

港股ADR收報25797點，升102點。滙豐 （00005） ADR折合報34.14元，跌0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報626.62元，升1.62元或近0.3%；阿里巴巴 （09988） 績後向下，阿里巴巴ADR折合報278.84元，跌15.76元或5.4%。

紐約期油跌0.9%

油價回落，新冠肺炎疫情持續，加上美國大選仍未有結果，紐約期油收報38.79美元，跌0.36美元或0.9%。布蘭特期油收報40.93美元，跌0.30美元或0.7%。

美滙指數跌近0.9%

美國聯儲局維持寬鬆貨幣政策不變，美滙指數跌近0.9%，報92.61。歐元兌美元報1.1824；美元兌日圓報103.59。

美國10年期債息報0.76厘。

紐約期金升2.7%

美元回軟，金價上升，紐約期金收報1946.8美元，升50.6美元或2.7%。現貨金於1947美元。

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責任編輯︰梁浩碩