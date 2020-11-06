【美股收市】拜登領先優勢擴 納指挑戰歷史高位 道指再飆542點  

美國總統大選形勢漸趨明朗，民主黨總統候選人拜登累計取得264張選舉人票，只差6張便達到入主白宮，領先總統特朗普的214票。美股延續升勢，科技股表現持續強勁，納指距紀錄最高位不到2%。

道指收報28390點，升542點或2%，連升4日；標指收報3510點，升67點或2%；納指收報11890點，升300點或2.6%。

大型科技股繼續發力，亞馬遜及Facebook再漲2.49%及2.54%，蘋果漲3.55%。另外，阿里巴巴(09988)上季賺287億元人民幣，按年跌60%，股價在美跌2.7%。

美國大選後首度議息，聯儲局宣布按兵不動，維持利率、量寬規模不變。會後聲明表示，經濟活動持續復甦，但仍遠遜於新冠疫情爆發前水平，重申會動用一切工具刺激經濟。

最新經濟數據顯示，美國上周首申失業救濟人數為75.1萬，多過預期。截至前周，持續申領人數為728.5萬，反映疫情持續對美國就業市場構成壓力。

另一邊廂，在疫情反彈之際，英倫銀行加大買債規模，整體量寬規模增至8,950億英鎊。英鎊升1.2%。

美國疫情日益嚴峻，單日確診破十萬宗，市場避險情緒升溫 ; 加上英央擴大政府債券購買規模、美元走低，紐約期金創近7周來的最高收市水平，收市漲50.6美元，漲幅2.7%。比特幣創近3年新高。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏