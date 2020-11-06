【美國大選】選情爭議不斷　特朗普︰將於拜登聲稱勝選的州份提起訴訟

▲ 特朗普擬對拜登在各州的勝算結果起訴訟。

美國總統大選點票進入關鍵階段，目前民主黨參選人拜登繼續領先。惟特朗普最新於社交媒體發文，稱︰「我們將會在所有最近拜登聲稱的州份，提起選民欺詐和選舉欺詐的法律訴訟。」 據美聯社統計，目前民主候選人拜登已取得264張選舉人票，僅離勝選門檻僅餘6張票。

特朗普又表示，有大量選舉欺詐的證據，更言「只需查看媒體即可」。然而，拜登的高級顧問Bob Bauer回應稱，特朗普的訴訟「無非是想分散注意力」他表示，特朗普迄今為止提起的訴訟沒有任何根據。 Bauer續稱︰「這種破壞選票的策略注定會失敗……這些訴訟旨在使公眾對正在發生的事情感到困惑。」

費城郵寄選票點票暫停

另外，在賓夕法尼亞州費城的郵寄選票的點票工作暫停，因為民主黨要求州最高法院推翻一項下級法院針對計票觀察員的裁決。據估算，賓州的點票已完成91%；特朗普得票率為50.4%，拜登為48.3%。

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編輯︰侯景成