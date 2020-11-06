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【Airbnb上市】Airbnb據報下周公開招股書　料最快12月納市掛牌

新股IPO 00:55 2020/11/06

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Airbnb即啟動上市。

外電引述消息指，網上住宿租賃平台Airbnb計劃下周公開其IPO招股書，並有望於12月在納斯達克交易所掛牌上市。據較早前報道，Airbnb今年8月秘密向美國證券交易委員會提交了IPO註冊草案，預計有機會成為今年最大規模的IPO之一。

消息人士稱，Airbnb計劃於12月確定IPO發行價區間，並啟動投資者路演，但具體時間表仍要取決於市場狀況。Airbnb的目標是通過此次IPO融資約30億美元，尋求逾300億美元的估值。

報道稱，在2017年的一輪私募融資當中，Airbnb的估值曾達310億美元。但受新冠肺炎疫情影響，今年公司營業面臨壓力，在4月份Airbnb的債務及股權融資中，其估值降至約180億美元。

惟亦有報道稱，近期Airbnb對其股票公平價價進行獨立評估，將估值定在210億美元左右

相關文章︰Airbnb選定納斯達克交易所上市　集資額或達233億元

【新股IPO】傳Airbnb將在IPO前　股份拆細1拆2

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編輯︰侯景成

 

 

美股 疫情 股票 IPO Airbnb 新冠肺炎疫情

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