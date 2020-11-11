【Airbnb上市】傳Airbnb據報將延後一周公開招股書 料年底前成功上市

▲ Airbnb即啟動上市。

今早（11日）有媒體報道指，為了遠離最近美市波動及美國總統大選爭議，Airbnb已經將IPO招股書推遲到下星期再提交，最快將於下星期一向美國證監會提交招股書。

早前外電引述消息指，網上住宿租賃平台Airbnb原計劃今周四公開其IPO招股書，並有望於12月在納斯達克交易所掛牌上市。據較早前報道，Airbnb今年8月秘密向美國證券交易委員會提交了IPO註冊草案，預計有機會成為今年最大規模的IPO之一。

消息人士稱，Airbnb原定計劃於12月確定IPO發行價區間，並啟動投資者路演，但具體時間表仍要取決於市場狀況。Airbnb的目標是通過此次IPO融資約30億美元，尋求逾300億美元的估值。

報道稱，在2017年的一輪私募融資當中，Airbnb的估值曾達310億美元。但受新冠肺炎疫情影響，今年公司營業面臨壓力，在4月份Airbnb的債務及股權融資中，其估值降至約180億美元。

惟亦有報道稱，近期Airbnb對其股票公平價價進行獨立評估，將估值定在210億美元左右。

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編輯︰侯景成