本文執筆時，美國總統選情形勢還未確定，但拜登有優勢卻是顯然的。如無人攪局，牌面上拜登已取得253張選舉人票，尚差17票便可勝出。他在阿利桑那州（11票）及內華達州（6票）都有輕微領先，內華達州的領先只得7,000多票，而尚有四分之一的票未數。不過，在賓夕法尼亞州（20票），他輸給特朗普的差距，從周二的50多萬票縮減至周三的不足20萬票，而仍有80多萬郵遞及較早投的票尚未算清。阿利桑那州拜登勝望甚大，只要內華達及賓夕法尼亞其中一州勝出，他便有足夠票數勝出。

整個選情的發展似乎按着大家預期的劇本進行。選舉前拜登在民調一直領先，特朗普最重要的支持者福音教派，認為選特朗普是替天行道，所以他們的投票率高於常人。因此民意調查中，拜登與特朗普的差距要足夠大才可抵銷投票率不同所起的作用，亦即選票的差距很可能低於民意調查顯示的差距。

特朗普隨時賴死不走

現在從已知的投票數據看來，投拜登的超過7,160萬人，投特朗普的6,800萬人，形勢也不是一面倒，這可印證上述說法。民主黨的策略是知道自己有優勢，一早便勸喻選民用郵遞或較早時間投票，以確立己方優勢，及避開在投票站這人多的地方染上新冠病毒或遭極端分子阻撓，事實上亦的確有大半選民用郵遞或一早便到票站投票，既然票已投出，特朗普便不易改變選情。他的團隊只有變陣，在一些州設限，例如投票日期及甚麼時候能開始數票都要設置障礙，現在有些州尚要頗長時間才能點得清選票，便是受制於這些規限。劇本中有段是特朗普在點票未完時便宣布勝利，他在周二晚也演出了，只是那時他選情氣勢尚佳，所以不用過分演出，但後來眼見形勢不妙，已有要求重數威斯康星及停止密歇根的點票，這兩個州都是因郵遞票被點算出來而使這兩個貌似是紅州的翻了盤變成藍州。特朗普眼見賓夕法尼亞的優勢不斷喪失，也要告上法庭，希望能禁止選票繼續點算下去。這些動作似是在布局，把水搞渾，再告上最高法院，他的陣營中早已有4,000名律師及幾所律師大行報了名替他打官司，既有此準備，若阿利桑那、內華達及賓夕法尼亞3個州中拜登勝出2個或以上，那麼箭在弦上，官司不能避免，特朗普在白宮賴死不走也不為奇。

特朗普的反科學反智，在疫情中累死這麼多美國人，已是有目共睹，他上任後說過2萬多次謊話，平均一周說謊100次，如此的奇葩，甚麼人會支持他？共和黨主張人民勤奮工作，少吃免費午餐，民主黨則空談自由民主，說一套做一套，在意識形態上，我個人傾向共和黨還多於傾向民主黨，但特朗普此人太過胡鬧，對世界十分危險，不能不讓我們起戒心。特朗普的支持者中，有上述的福音教派，有一點不明白，若他們真的相信特朗普是上帝所選，那麼為何上帝會選一個反科學反智不理人民死活的大話精做總統？這豈非褻瀆神明？

鄉郊人口較易被洗腦

我們再看選舉地圖，可清楚看到東西兩岸及伊利諾、明尼蘇達、密歇根等文化程度較高的州份，特朗普都要敗選。若再仔細一點，在每個州的各縣看一看，則可發現不管是紅州還是藍州，中大型城市幾乎全為藍色，郊野鄉村的則全國一片紅。這是鄉村包圍城市的美國版。不過，美國城市人口多於鄉村人口，所以得城市者可得天下的概率較高。郊野鄉村的居民資訊較不發達，簡單的洗腦宣傳容易得多，特朗普不斷重複「讓美國重新偉大」或「中國肺炎」等，受眾正是這些人。

不論最終誰勝出選舉，我們也可看到美國民主制度的糾錯能力十分不可靠。單是疫情一項，便可看出反科學的總統遺害之深，但我們仍可肯定美國有一大批特朗普的堅決支持者，就算拜登票數稍勝，也只是因為在關鍵的三幾個搖擺州份運氣在他那邊，他能險勝而已，將來若有近似情況，誰敢說美國肯定有足夠的糾正錯誤能力？

中國人對特朗普的態度很複雜。香港的一些黑暴分子捧他為偶像可以當作笑柄，內地的網民卻也稱他為「川建國」及「懂王」。「川建國」意謂他對美國破壞太大，對中國十分有利；「懂王」是諷刺這位不學無術的怪胎有句口頭禪︰「沒有人比我對這懂得更多」。朋友當中，極少人喜歡他，但卻有不少希望他能連任，認為他會搞壞美國，對中國更有利。我對此種判斷沒有異議，但卻不同意這取向。中國確是要與美國競爭，但我們應有足夠的氣魄，要強強競爭，若對手被一個不堪的人物弄糟，中國也勝之不武。中國應希望美國處於最佳的狀態，競爭才有意義！

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ （法新社資料圖片）