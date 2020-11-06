【美國大選】拜登領先勢持續　內華達州6張選舉人票誰屬將成關鍵

▲ 全球關注美國總統大選結果。左為民主黨參選人拜登，右為尋求連任的現屆總統特朗普。

美國總統大選最終結果尚未塵埃落定，據美聯社統計，目前民主候選人拜登已取得264張選舉人票，僅離勝選門檻僅餘6張票。目前焦點落內華達州的點票結果，目前拜登正於該州領先，若他能夠勝出，將可以獲得6張選舉人票，即累計取得270票，多過半數門檻勝出成為新一任美國總統。

美國金融市場已率先就拜登勝出的情景作出反應，美股連升兩日，金價揚升。市場普遍認為，拜登當選會不利美元滙價。

投資界看法

野村證券認為拜登勝算增加，將有利於亞洲股市，因亞洲應對疫情的能力高於美國及歐洲，而且北亞的政府較強勢，上市公司財政狀況較穩健，加上政局穩定，令亞洲能更有效控制疫情傳播。中國等多個亞洲國家在疫情後，經濟數據都顯示當地經濟出現強勁反彈，因此中線對亞洲股市持樂觀取態。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，由於民主黨大勝未有出現，加上推出相應重大財政刺激措施的預期落空，投資者將從周期性及價值型股票轉向增長型及科技股，而美元亦預計會從目前的水平貶值。

儘管目前看不到中美關係會有轉彎的餘地，但拜登擔任總統對中國的態度肯定會有更多的考量。趙耀庭指，隨政治風險消除，將看到資金從國債和美元等避險資產轉向更多風險資產，包括股票。

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編輯︰侯景成