【樓市現象】外區客聽到東涌有筍盤即趁墟尋寶 成功以590萬購入心水2房

數周前航空業界出現大規模裁員，向來眾多航空業畀人士聚居地的東涌，該區內出現多宗機師急沽樓個案，區內部份業主心態轉弱，議幅擴大，不少準買家出動覓筍盤，區內睇樓量及成交持續上升。

中原地產高級分行經理唐啟樂表示，最近東涌區二手市場議價空間有所增加，吸引不少外區買家入區尋寶。映灣園承接上月旺勢，4日內連錄3宗成交。

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他指出，分行促成映灣園3座低層E室成交，實用面積518平方呎，兩房間隔，享山景。原業主在去年中嘗試以650萬元連租約放盤，礙於無樓睇，市場反應冷淡，之後索性封盤不賣。今年3月租約完結，隨即調整叫價以616萬元交吉放盤，新近減至590萬元易手，單位累減60萬元，平均實用呎價11,390元。

唐啟樂指，買家為外區客，近期見新聞報導東涌有不少減價放盤，被吸引下入區尋寶，參觀上址見間隔及價錢十分合意，快速拍板承接自用。原業主於2011年以288萬元買入單位，持貨9年轉手，帳面獲利302萬元，升值約1倍。

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映灣園近日也錄另一宗兩房單位成交，利嘉閣地產高級分區董事關騰達透露，該行新近促成東涌映灣園6座高層F室單位的二手成交，實用面積約550方呎，為兩房間隔，外望享清幽山景。單位近日終獲買家以645萬元承接，折合實用面積呎價約11,727元。

據悉，原業主在2011年4月，以約355萬元買入上述單位，持貨約9年，現沽出轉手帳面獲利約290萬元，賺價約82%。

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記者：陳詠妍