【新股IPO】快手已遞交上市申請　傳最快年底招股

螞蟻走了，但新股風仍然未停！相信在下月掀起另一場新股潮的會是他——內地短視頻平台快手！

快手已正式遞交上市申請，市傳最快將於下月招股，集資50億美元（約390億港元），估值約500億美元。保薦人為美銀美林和摩根士丹利。另騰訊（00700） 將為快手的基石投資者，阿里巴巴系或雲鋒基金亦會認購快手股份。

螞蟻集團上市原定人人有份？ 仍有散戶今日收到獲分配短訊，想知詳情請按：【下一頁】

據快手初步招股文件顯示，截至6月底，快手中國應用程序及小程序平均日活躍用戶達3.02億，平均月活躍用戶7.76億，電商交易總額達1,096億（人民幣，下同）。此外，公司今年上半年收入錄得253.2億元，按年上升48%；經調整淨虧損63.5億元，去年同期經調整利潤為12.35億元。

螞蟻集團上市夢碎 借孖展認購的要蝕幾多？，想知詳情請按：【下一頁】

該股採用不同投票權架構，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人每股可投一票。快手創辦人宿華持有約4.27億股A類股份及5696萬股B類股份；創辦人程一笑實益擁有3.39億股A類股份及約4559萬股B類股份，宿華及程一笑將成為快手控股股東。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正