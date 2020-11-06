【開市9點半】iBond「超額認購」上限額發行　每人平均抽到3至4手

（1）iBond 2020認購截止，根據初步認購數字，今次iBond的認購金額是目標發行額的3.9倍，較上次（2016年）iBond認購的相應金額高73%。考慮到iBond「超額認購」，預計最終iBond發行額將提高至上限150億元，預期每人平均可獲3至4手。

即睇開市9點半重點：

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【iBond 2020】iBond獲46萬人認購涉389億元、人均料可獲3至4手 最終發行額增至150億元（不斷更新）

（2）除了iBond，阿里巴巴 （09988） 放榜亦屬市場焦點。阿里巴巴收市後公佈季績，上季收入按年增長30%至1550.6億元（人民幣，下同），符預期；Non-GAAP（非公用會計準則）盈利錄得471億元，按年增長44%，勝預期。可是，阿里巴巴美股昨日表現未算理想。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利升44%勝預期 美股曾跌逾4%

（3）阿里巴巴同系螞蟻集團暫停上市一事或現「羅生門」，上交所最新指出，「這是發行人及主承銷商根據實際情況作出的決定，上交所尊重並支持該決定，將與有關方面一起協助做好退還認購資金等工作。」

【螞蟻上市觸礁】上交所：螞蟻集團AH股齊暫緩上市 是發行人及主承銷商根據實際情況作出的決定 上交所尊重並支持該決定（不斷更新）

（4）螞蟻集團「A+H」上市雖暫告吹，5隻參與螞蟻戰略配售的基金，卻指現仍正常運作，未受影響。有基金業內人士表示，螞蟻未來仍會上市，屆時將會重新定價及估值，新的價格大機會較現在低，對於投資者來說或許是件好事。反映儘管此次螞蟻上市觸礁，投資界依然對其未來有憧憬。

【螞蟻上市觸礁】5隻螞蟻戰略配售基金鎖資600億人幣繼續運作 投資者在支付寶平台提出退款訴求

（5）內地電商龍頭為阿里巴巴，本港電商龍頭則要數到香港電視 （01137） 。港視昨公布10月份營運數據，10月每月訂單總商品交易額（GMV）錄得5.13億，按年升85.9%，按月亦升7.3%；平均每日訂單GMV按年升85.4%至1650萬元，但按月升3.8%。

【HKTVmall】港視10月GMV按月回升逾7% 按年升逾8成半

（6）電動車股近來爆炒，美股投資者必有留意Tesla（TSLA），中港投資者則留意比亞迪 （01211） 。這兩隻股份究竟有甚麼賣點？本網逐一盤點。

【比亞迪 vs Tesla】兩隻爆升股 賣點逐一數！

（7）美心集團稱，由於各國政府採取社交距離限制，令餐廳用膳人數減少，但美心月餅銷情依然理想。

牛奶國際：第三季整體表現優於上半年 美心月餅銷情理想

（8）翻查資金流向，被視為北水的港股通熱錢，早於美國總統大選前已大規模來港掃貨，令港股通於今日之前的8個交易日，大手吸資約555.7億元。

【恒指爆升】北水大戶提前8日狂掃555億港股 昨日逆市縮買貨規模

（9）太古 （00019） 最新公布，Cadeler在挪威宣布有意申請奧斯陸上市，待交易所和金融監管局批准，預期Cadeler本季內可在當地交易買賣。

太古擬分拆風力發電業務 最新向挪威申請上市、料本季完成

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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