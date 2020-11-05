【新股IPO】快手在香港遞交上市申請 上半年月活躍用戶7.76億

▲ 快手正式在香港遞交上市申請，上半年月活躍用戶達7.76億。

內地短視頻平台快手正式在香港聯交所遞交上市申請，根據初步招股資料，截至6月底半年快手中國應用程序及小程序平均日活躍用戶達3.02億，平均月活躍用戶7.76億，電商交易總額達1096億（人民幣，下同）。財務表現方面，今年上半年快手收入錄得253.2億元，按年增長48%；經調整淨虧損63.5億元，去年同期經調整利潤為12.35億元。

快手採用不同投票權架構，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人每股可投一票。快手創辦人宿華持有約4.27億股A類股份及5696萬股B類股份；創辦人程一笑實益擁有3.39億股A類股份及約4559萬股B類股份，宿華及程一笑將成為快手控股股東。

據早前媒體報道，快手計劃集資50億美元（約390億港元），估值約500億美元。美銀美林和摩根士丹利為快手保薦人。騰訊 （00700） 將成為快手的基石投資者，阿里巴巴系或雲鋒基金亦會認購快手股份，因阿里希望為電商提供流量。

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編輯：陳健婷