  • 23°C
香港時間 : 20201105日 (四) 23:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】快手在香港遞交上市申請 上半年月活躍用戶7.76億

新股IPO 22:25 2020/11/05

分享：

快手正式在香港遞交上市申請，上半年月活躍用戶達7.76億。

內地短視頻平台快手正式在香港聯交所遞交上市申請，根據初步招股資料，截至6月底半年快手中國應用程序及小程序平均日活躍用戶達3.02億，平均月活躍用戶7.76億，電商交易總額達1096億（人民幣，下同）。財務表現方面，今年上半年快手收入錄得253.2億元，按年增長48%；經調整淨虧損63.5億元，去年同期經調整利潤為12.35億元。

快手採用不同投票權架構，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人每股可投一票。快手創辦人宿華持有約4.27億股A類股份及5696萬股B類股份；創辦人程一笑實益擁有3.39億股A類股份及約4559萬股B類股份，宿華及程一笑將成為快手控股股東。

據早前媒體報道，快手計劃集資50億美元（約390億港元），估值約500億美元。美銀美林和摩根士丹利為快手保薦人。騰訊 （00700） 將成為快手的基石投資者，阿里巴巴系或雲鋒基金亦會認購快手股份，因阿里希望為電商提供流量。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】快手傳本周港遞上市申請　最快年底上市、騰訊阿里巴巴傳認購

【新股IPO】字節跳動尋求1.4萬億估值融資155億 擬分拆抖音、今日頭條香港上市

編輯：陳健婷

香港股票 香港 IPO

上一篇文章

【HKTVmall】港視10月GMV按月回升逾7%　按年升逾8成半

下一篇文章

【美國經濟】美國上周首領失業救濟人數75.1萬　高過預期　一文看清美國申領失業救濟人數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】上交所：螞蟻集團AH股齊暫緩上市　是發行人及主承銷商根據實際情況作出的決定　上交所尊重並支持該決定（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】上交所：螞蟻集團AH股齊暫緩上市　是發行人及主承銷商根據實際情況作出的決定　上交所尊重並支持該決定（不斷更新）