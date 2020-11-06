  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好書推介】老婆隱暪48億日元身家 《一億日元的分手費》 有錢就冇煩惱?

環球政經 17:46 2020/11/06

分享：

日本作家白石一文所寫的《一億元的分手費》已翻拍成電視劇，現時正在日本電視台NHK播映。原著是2017 年的連載小說 ，今年3月底出中文譯本 ，中文書名譯作一億元的分手費，日文原意則是一億日元的告別，一億日元兌港元大約是750萬港元。

分手能拿到1億日元，究竟發生了什麼事？故事主角不是一對情侶，而是一對夫妻，丈夫鐵平與妻子夏代結婚20年，育有一對子女。因為一位親戚生意週轉不靈來向鐡平借錢，「爆出」他的妻子夏代原來在結婚前承繼了一位遠房親戚一筆48億日元（約3.6億港元）的遺產，鐵平竟然多年來全不知情，返家質問妻子，原來這筆錢一直由律師託管，幾乎沒有動用過。

【職場女性】不想升職做管理層？7成日本職場女性只想「維持現狀」【下一頁

【後生仔女調查】10間最受日本大學生歡迎企業 首位係間百年字號 【下一頁

鐵平知道妻子原來是富婆，沒有開心，而是心生怨憤。如此天大秘密妻子竟然隱暪着他，已經極度不滿，多年來自己為頭家日捱夜捱，在公司受盡老闆氣的冤屈、工作累積下來壓力一下爆發，他怪責太太為何不動用這筆巨款，如此家裏就變得不一樣，自己不用再受氣捱「騾仔」，子女可以過上更好的生活，家裏不用為修熱水爐要省吃儉用，還有他的媽媽臨終前可以住上私家病房等。多年來生活挫折，只要太太肯動用小小錢，大家就過得順意舒適，對於妻子解釋這筆錢根本不屬於我而沒有動用，實在不能理解。

20年夫妻竟然被暪着如此重要的秘密，鐵平再不信任妻子， 二人平靜的小夫妻生活一下子變樣，二人為了如何用這筆錢不斷爭拗。直至一天早上妻子留下紙條說要搬出去住，另外留下了一億日元的現金給鐵平。鐵平彷彿拿到分手費，他拿着這一億元離開了家，搬到金澤重新生活，開始自己另一人生。他開了一間壽司店，生意非常好，他成為成功的商人，但不見得開心。人到底要什麼？

作者白石一文透過這個故事，透過錢探討人性，雖然這個題材不算新鮮，但故事中主角正是平凡不過的

小夫妻，讓人有「貼地」感，像鐵平做小職員工作的委屈和壓力，做太太的頭家省吃儉穿。有了錢是否就能將煩惱一掃而空，必定有個快樂結局？

 

《一億日元的分手費》

作者:白石一文

譒譯:邱香凝

出版社:台灣時報出版

出版日期:2020年3月31日

定價:173港元

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭靜珊

財務自由 日本

上一篇文章

【Nintendo】 任天堂上調本年度業績預期 凈利潤創新高達3000億日元

下一篇文章

【美國大選】Facebook收緊言論管控 刪除侵粉Stop the Steal群組
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓
【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓