【好書推介】老婆隱暪48億日元身家 《一億日元的分手費》 有錢就冇煩惱?

日本作家白石一文所寫的《一億元的分手費》已翻拍成電視劇，現時正在日本電視台NHK播映。原著是2017 年的連載小說 ，今年3月底出中文譯本 ，中文書名譯作一億元的分手費，日文原意則是一億日元的告別，一億日元兌港元大約是750萬港元。

分手能拿到1億日元，究竟發生了什麼事？故事主角不是一對情侶，而是一對夫妻，丈夫鐵平與妻子夏代結婚20年，育有一對子女。因為一位親戚生意週轉不靈來向鐡平借錢，「爆出」他的妻子夏代原來在結婚前承繼了一位遠房親戚一筆48億日元（約3.6億港元）的遺產，鐵平竟然多年來全不知情，返家質問妻子，原來這筆錢一直由律師託管，幾乎沒有動用過。

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鐵平知道妻子原來是富婆，沒有開心，而是心生怨憤。如此天大秘密妻子竟然隱暪着他，已經極度不滿，多年來自己為頭家日捱夜捱，在公司受盡老闆氣的冤屈、工作累積下來壓力一下爆發，他怪責太太為何不動用這筆巨款，如此家裏就變得不一樣，自己不用再受氣捱「騾仔」，子女可以過上更好的生活，家裏不用為修熱水爐要省吃儉用，還有他的媽媽臨終前可以住上私家病房等。多年來生活挫折，只要太太肯動用小小錢，大家就過得順意舒適，對於妻子解釋這筆錢根本不屬於我而沒有動用，實在不能理解。

20年夫妻竟然被暪着如此重要的秘密，鐵平再不信任妻子， 二人平靜的小夫妻生活一下子變樣，二人為了如何用這筆錢不斷爭拗。直至一天早上妻子留下紙條說要搬出去住，另外留下了一億日元的現金給鐵平。鐵平彷彿拿到分手費，他拿着這一億元離開了家，搬到金澤重新生活，開始自己另一人生。他開了一間壽司店，生意非常好，他成為成功的商人，但不見得開心。人到底要什麼？

作者白石一文透過這個故事，透過錢探討人性，雖然這個題材不算新鮮，但故事中主角正是平凡不過的

小夫妻，讓人有「貼地」感，像鐵平做小職員工作的委屈和壓力，做太太的頭家省吃儉穿。有了錢是否就能將煩惱一掃而空，必定有個快樂結局？

《一億日元的分手費》

作者:白石一文

譒譯:邱香凝

出版社:台灣時報出版

出版日期:2020年3月31日

定價:173港元

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撰文：鄭靜珊