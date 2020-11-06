【雙11優惠】Klook Staycation低至18折　自助晚餐買一送一低至291元

▲ Klook特別推出「雙11大折日」活動，率先公布11月6至9日的優惠，帶來超過28間的酒店Staycation低至18折等。（Klook網站圖片）

適逢雙11 ，Klook特別推出「雙11大折日」活動，率先公布11月6至9日的優惠，帶來超過28間的酒店Staycation低至18折，以及超過70項香港景點、酒店自助餐、精選活動等買一送一及低至48折優惠，總值超過110萬元。

【Klook優惠】Klook直播送百萬元優惠 香港文華東方酒店免費套房2晚

【Staycation優惠】柏寧酒店聯乘Fashion Walk 推出閨蜜住宿優惠送5000元護膚療程

港人愛好Staycation，11月6日可以優惠價2,750元起，訂購香港文華東方酒店一晚住宿連雙人晚餐、下午茶及早餐。聖誕節Staycation亦有優惠，11月6日可訂購香港九龍東皇冠假日酒店推聖誕節優惠，住宿一晚連雙人自助早餐及星幕晚市套餐，低至2,398元起；11月7日可訂購香港朗廷酒店聖誕之旅，住宿連下午茶及早餐2,650元起；11月9日可訂購香港四季酒店聖誕及新年住宿連早晚餐6,468元（人均3,234元)。

下午茶、自助餐美食亦有優惠，11月6日帶來香港萬怡酒店MoMo Cafe自助午餐低至每位217元，以及香港朗廷酒店廷廊「粉紅之約」下午茶買二送一，人均266元；11月8日有如心海景酒店暨會議中心自助晚餐買一送一，人均只需291元。

假日少不免想去景點及玩特色活動，11月6日可訂購昂坪360大澳通行證，買一送一只需278元；11月8日可訂購香港迪士尼樂園門票，買2送1（3張1日門票）連3個迪士尼頭箍或耳朵帽子及3杯咖啡，只需1,298元。特色活動包括11月10日訂購大嶼山長沙豪華露營連露營車及水上活動體驗，四人同行只需1,799元（人均450元）。

【聖誕節】假日到尖東聖誕燈飾打卡 商戶、酒店提供折扣優惠

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅