  • 23°C
香港時間 : 20201106日 (五) 10:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11優惠】Klook Staycation低至18折　自助晚餐買一送一低至291元

商業 10:00 2020/11/06

分享：

Klook特別推出「雙11大折日」活動，率先公布11月6至9日的優惠，帶來超過28間的酒店Staycation低至18折等。（Klook網站圖片）

適逢雙11 ，Klook特別推出「雙11大折日」活動，率先公布11月6至9日的優惠，帶來超過28間的酒店Staycation低至18折，以及超過70項香港景點、酒店自助餐、精選活動等買一送一及低至48折優惠，總值超過110萬元。

【Klook優惠】Klook直播送百萬元優惠　香港文華東方酒店免費套房2晚

【Staycation優惠】柏寧酒店聯乘Fashion Walk　推出閨蜜住宿優惠送5000元護膚療程

港人愛好Staycation，11月6日可以優惠價2,750元起，訂購香港文華東方酒店一晚住宿連雙人晚餐、下午茶及早餐。聖誕節Staycation亦有優惠，11月6日可訂購香港九龍東皇冠假日酒店推聖誕節優惠，住宿一晚連雙人自助早餐及星幕晚市套餐，低至2,398元起；11月7日可訂購香港朗廷酒店聖誕之旅，住宿連下午茶及早餐2,650元起；11月9日可訂購香港四季酒店聖誕及新年住宿連早晚餐6,468元（人均3,234元)。

下午茶、自助餐美食亦有優惠，11月6日帶來香港萬怡酒店MoMo Cafe自助午餐低至每位217元，以及香港朗廷酒店廷廊「粉紅之約」下午茶買二送一，人均266元；11月8日有如心海景酒店暨會議中心自助晚餐買一送一，人均只需291元。

假日少不免想去景點及玩特色活動，11月6日可訂購昂坪360大澳通行證，買一送一只需278元；11月8日可訂購香港迪士尼樂園門票，買2送1（3張1日門票）連3個迪士尼頭箍或耳朵帽子及3杯咖啡，只需1,298元。特色活動包括11月10日訂購大嶼山長沙豪華露營連露營車及水上活動體驗，四人同行只需1,799元（人均450元）。

【聖誕節】假日到尖東聖誕燈飾打卡　商戶、酒店提供折扣優惠

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【Staycation優惠】柏寧酒店聯乘Fashion Walk　推出閨蜜住宿優惠送5000元護膚療程
2020/11/04
【Staycation優惠】柏寧酒店聯乘Fashion Walk　推出閨蜜住宿優惠送5000元護膚療程
【Klook優惠】Klook直播送百萬元優惠　香港文華東方酒店免費套房2晚
2020/11/03
【Klook優惠】Klook直播送百萬元優惠　香港文華東方酒店免費套房2晚
【Workcation】Hotels.com推Workcation酒店優惠　每晚511元起
2020/10/29
【Workcation】Hotels.com推Workcation酒店優惠　每晚511元起
酒店 門票 美食 露營 昂坪360 迪士尼樂園 聖誕節 大澳 水上活動 Cafe

下一篇文章

【7Cafe x LuLu豬】7-Eleven自家品牌7Cafe夥LuLu豬　品牌聯乘組咖啡聯「萌」推優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市開店】OxyAIR第二間門市今開幕　門店+網店有售彩虹口罩（多圖）
【逆市開店】OxyAIR第二間門市今開幕　門店+網店有售彩虹口罩（多圖）
【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡實行初期　邱騰華：每日最少一班專機往返
【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡實行初期　邱騰華：每日最少一班專機往返
【本地好去處】中環The Grounds本月開幕　設100個私人花園、享受娛樂體驗
【本地好去處】中環The Grounds本月開幕　設100個私人花園、享受娛樂體驗
【森度遊】海洋公園「星夜高峰 Glamping」 4人2800元園內露營
【森度遊】海洋公園「星夜高峰 Glamping」 4人2800元園內露營
【美國大選】憂大選結果釀暴亂　美國名店紛紛加裝圍板　
【美國大選】憂大選結果釀暴亂　美國名店紛紛加裝圍板　
【美國大選】企業為美國大選做到幾盡？　Pornhub只准具備投票資格使用者觀看
【美國大選】企業為美國大選做到幾盡？　Pornhub只准具備投票資格使用者觀看