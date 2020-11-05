【螞蟻上市觸礁】阿里巴巴主席張勇：作為螞蟻主要股東 正評估監管變化對業務影響

▲ 阿里巴巴主席張勇表示，阿里作為螞蟻集團主要股東，針對近期金融科技監管環境出現的變化，阿里集團將積極評估其對業務的影響並採取合適的措施。

螞蟻集團煞停中港A+H上市計劃，持有螞蟻逾3成股權的阿里巴巴 （09988） 董事局主席張勇在業績會表示，螞蟻集團的首次公開發行，機構和個人認購踴躍，惟11月3日，螞蟻集團宣布接到監管部門通知，由於螞蟻實際控制人，董事長及總經理被監管約談及金融科技監管環境發生變化等重大事項，暫緩A股、H股發行。作為螞蟻集團的重要股東，針對近期金融科技監管環境出現的變化，阿里集團將積極評估其對業務的影響並採取合適的措施。

螞蟻集團煞停上市，上交所表示是發行人及主承銷商作出的決定，詳情請按【下一頁】

張勇在會上又指，上季阿里的中國零售平台繼續保持良好的成長。截至9月底，中國零售平台的年度購買用戶數（AAC）達到了7.57億，比上個季度末淨增加了1,500萬；中國零售平台的移動月活躍用戶數在9月達到了8.81億，反映了淘寶作為全球領先的消費者社區的強大用戶影響力、良好的用戶粘性和體驗。

天貓實物GMV（成交額）上季按年增長21%，其中快速消費品對天貓總體的增長貢獻最大，季度成交按年增速達到28%，當中食品和健康產品的增速分別達到38%和50%。天貓服飾在上季的增速已經超過了去年12月份季度的增速。上季天貓數碼家電的按年增速有所放緩，部份源於蘋果新款手機去年和今年發佈時間不同，10月份天貓手機品類GMV的按年增速已超過50%。

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編輯：陳健婷