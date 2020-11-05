  • 23°C
香港時間 : 20201105日 (四) 21:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】英格蘭最新封鎖措施 一個情況下才可辦婚禮

環球社會熱點 20:45 2020/11/05

分享：

英國疫情持續，周四起，全英格蘭實施統一防疫措施，涵蓋20個範疇，有效至12月2日。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，至今累計1,099,059確診，47,742人死亡。英格蘭多地的防疫措施已升至最高級別，當局宣布，由周四（11月5日）起，英格蘭全部地區將實施統一防疫措施，涵蓋20個範疇，有效至12月2日。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

1.室內聚會：除了同屋成員或支援氣泡（support bubble）的人外，不可與他人聚會。

2.室外聚會：2人限聚令，可與一位來自其他家庭的人聚會，同時必須保持社交距離。5歲以下兒童或需依賴照顧者的人士，則可豁免。

3.婚禮、喪禮：僅在其中一方命不久矣的情況下，才能舉行婚禮；喪禮人數限制為30人。

4.在家工作：若工作性質容許，必須在家工作。

5.必要購物：售賣必需品的商店會繼續開放。

6.非必要零售商店：關閉。只提供貨品提取、送貨服務。

7.運動：可在戶外運動；可與同住人士或1位來自其他家庭的人士。

8.健身和休閒活動：關閉，戶外遊樂場除外。

9.餐飲業：關閉，只提供外賣服務至晚上10時。

10.教育：學校維持開放，大學須遵守更廣泛的防疫限制。

11.醫療服務：可因任何醫療理由離開住所。

12.護理服務：維持有限度探訪服務。

13.旅遊：不得在國內和國外出遊，特別原因除外，包括：工作、教育、醫療、顧家人或購買必需品。

14.公共交通：除了特別原因外，應減少出行。避免在高峰期出行，盡量採用步行和以單車代步。

15.留宿：禁止。因工作或其他特別原因除外 。

16.娛樂和觀光業：旅遊景點關閉，公園仍然開放。

17.需要幫助的人士：建議60歲以上或長期病患盡量留在家中，減少外出，複診或其他必要的醫療服務除外。

18.宗教活動：教堂關閉，舉辦喪禮除外

19.兒童護理服務：托兒所仍然開放；孩子13歲以下的家長可與另一個家庭組成托兒氣泡

20.青年協會和活動：1對1青年工作、支援小組仍然繼續；其餘協會活動會暫停。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【歐洲第二波疫情】意大利周四起宵禁 俄羅斯普京不封城
2020/11/04
【歐洲第二波疫情】意大利周四起宵禁 俄羅斯普京不封城
【美國疫情】大選最大輸家是或公共衛生 再增10萬確診
今日
【美國疫情】大選最大輸家是或公共衛生 再增10萬確診
【新冠疫情】英研究：染疫半年後 T細胞免疫反應仍強有力
2020/11/03
【新冠疫情】英研究：染疫半年後 T細胞免疫反應仍強有力
【英國疫情】何解Burger King勸顧客光顧麥當勞？
2020/11/03
【英國疫情】何解Burger King勸顧客光顧麥當勞？
【美國疫情】大選日確診創新高 比9月水平高一倍
2020/11/04
【美國疫情】大選日確診創新高 比9月水平高一倍
疫情 在家工作 英格蘭 新冠肺炎 限聚令 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間21:00）

下一篇文章

【美國大選結果】關鍵州分未有定案 特朗普入禀理據各不同
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】特朗普：準備好慶祝連任 已申請暫停點票
【美國大選】特朗普：準備好慶祝連任 已申請暫停點票
【美國選舉制度】認識選舉人票 旨在平衝各州利益 而非漏洞
【美國選舉制度】認識選舉人票 旨在平衝各州利益 而非漏洞
【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 拜登獲勝
【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 拜登獲勝
【美國大選結果】特朗普佐治亞州領先1.8萬票 拜登領先264：214票（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普佐治亞州領先1.8萬票 拜登領先264：214票（不斷更新）
【美國大選】紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先
【美國大選】紐時：特朗普95%拿下佛羅里達 惟拜登領先