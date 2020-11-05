【英國疫情】英格蘭最新封鎖措施 一個情況下才可辦婚禮

▲ 英國疫情持續，周四起，全英格蘭實施統一防疫措施，涵蓋20個範疇，有效至12月2日。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，至今累計1,099,059確診，47,742人死亡。英格蘭多地的防疫措施已升至最高級別，當局宣布，由周四（11月5日）起，英格蘭全部地區將實施統一防疫措施，涵蓋20個範疇，有效至12月2日。

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1.室內聚會：除了同屋成員或支援氣泡（support bubble）的人外，不可與他人聚會。

2.室外聚會：2人限聚令，可與一位來自其他家庭的人聚會，同時必須保持社交距離。5歲以下兒童或需依賴照顧者的人士，則可豁免。

3.婚禮、喪禮：僅在其中一方命不久矣的情況下，才能舉行婚禮；喪禮人數限制為30人。

4.在家工作：若工作性質容許，必須在家工作。

5.必要購物：售賣必需品的商店會繼續開放。

6.非必要零售商店：關閉。只提供貨品提取、送貨服務。

7.運動：可在戶外運動；可與同住人士或1位來自其他家庭的人士。

8.健身和休閒活動：關閉，戶外遊樂場除外。

9.餐飲業：關閉，只提供外賣服務至晚上10時。

10.教育：學校維持開放，大學須遵守更廣泛的防疫限制。

11.醫療服務：可因任何醫療理由離開住所。

12.護理服務：維持有限度探訪服務。

13.旅遊：不得在國內和國外出遊，特別原因除外，包括：工作、教育、醫療、顧家人或購買必需品。

14.公共交通：除了特別原因外，應減少出行。避免在高峰期出行，盡量採用步行和以單車代步。

15.留宿：禁止。因工作或其他特別原因除外 。

16.娛樂和觀光業：旅遊景點關閉，公園仍然開放。

17.需要幫助的人士：建議60歲以上或長期病患盡量留在家中，減少外出，複診或其他必要的醫療服務除外。

18.宗教活動：教堂關閉，舉辦喪禮除外

19.兒童護理服務：托兒所仍然開放；孩子13歲以下的家長可與另一個家庭組成托兒氣泡

20.青年協會和活動：1對1青年工作、支援小組仍然繼續；其餘協會活動會暫停。

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責任編輯：葉芷樺

