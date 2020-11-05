  • 23°C
香港時間 : 20201105日 (四) 21:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】天貓離奇下架iPhone 12及12 Pro　三星巴西官網意外洩露新機資訊

科技 21:04 2020/11/05

分享：

蘋果天貓旗艦店下架iPhone 12及12 Pro 或刻意製造驚喜；巴西官網意外洩露新機資訊。

隨著新冠肺炎疫情似有緩和跡象，外界關注能否帶來「報復式消費」商機。不少手機廠商紛紛出招吸客，以提升市場競爭力。

近期的商界盛事相信非雙11活動莫屬，但就在臨近衝刺之際，蘋果天貓旗艦店竟將iPhone 12和iPhone 12 Pro下架，引起外界多番揣測。有網民猜測指，由於iPhone 12系列可使用螞蟻「花唄」免息分期付款，此時下架被聯想到與日前螞蟻集團煞停上市有關，而「花唄」、「借唄」也同時受到關注。另外，亦有指蘋果不想iPhone 12系列推出不久就隨即減價銷售，不願參與「雙11」的優惠活動。

不過，事件擾攘後已獲天貓官方回應，表示「請消費者期待11.11的驚喜」，是否故弄玄虛相信仍有待揭曉。

【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店離奇下架iPhone 12及12 Pro　網民質疑與螞蟻有關

而三星（Samsung）近年來開始推出平價旗艦機，有外媒在巴西官網發現，三星似乎正在準備另一款新機，命名為Galaxy Note 20 FE的手機曾在巴西官網中出現兩次，另外亦有在網頁程式碼中多次出現。

三星早前曾承諾，每年會發布新的Galaxy FE系列手機，Note 20 FE或會成為下一代的Galaxy FE系列手機。不過，鑑於剛推出Galaxy Note 20 系列和Galaxy S20 FE不久，相信就不會在短期內發布。

三星巴西官網意外洩密　或推「Galaxy Note 20 FE」新機

責任編輯：施雯雯

相關文章

【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
今日
【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店離奇下架iPhone 12及12 Pro　網民質疑與螞蟻有關
今日
【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店離奇下架iPhone 12及12 Pro　網民質疑與螞蟻有關
三星巴西官網意外洩密　或推「Galaxy Note 20 FE」新機
今日
三星巴西官網意外洩密　或推「Galaxy Note 20 FE」新機
【無綫充電】Google Pixel 5可變為無綫充電板　為裝置提供電力
今日
【無綫充電】Google Pixel 5可變為無綫充電板　為裝置提供電力
【電子支付】華為測試手機八達通付款服務　支援多款新機型號
今日
【電子支付】華為測試手機八達通付款服務　支援多款新機型號
疫情 銷售 巴西 Samsung 天貓 iPhone Galaxy Note Galaxy S iPhone 12 新冠肺炎疫情

下一篇文章

傳Nokia 10 PureView採用藍寶石玻璃屏幕　搭配Snapdragon 875
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

WhatsApp推儲存管理工具　方便用戶移除相片和影片
WhatsApp推儲存管理工具　方便用戶移除相片和影片
【PS5】PS5手掣支援PS3、Switch　卻不可在PS4上使用？
【PS5】PS5手掣支援PS3、Switch　卻不可在PS4上使用？
【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？
【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？
【每日焦點】WhatsApp推儲存管理工具　LG將為蘋果供應Mini-LED屏幕
【每日焦點】WhatsApp推儲存管理工具　LG將為蘋果供應Mini-LED屏幕
【泰國示威】泰政府封鎖PornHub疑與示威廣告有關　總理巴育否認：很多家長投訴
【泰國示威】泰政府封鎖PornHub疑與示威廣告有關　總理巴育否認：很多家長投訴
Samsung推出新一代「無風」全系列冷氣機
Samsung推出新一代「無風」全系列冷氣機