【每日焦點】天貓離奇下架iPhone 12及12 Pro　三星巴西官網意外洩露新機資訊

▲ 蘋果天貓旗艦店下架iPhone 12及12 Pro 或刻意製造驚喜；巴西官網意外洩露新機資訊。

隨著新冠肺炎疫情似有緩和跡象，外界關注能否帶來「報復式消費」商機。不少手機廠商紛紛出招吸客，以提升市場競爭力。

近期的商界盛事相信非雙11活動莫屬，但就在臨近衝刺之際，蘋果天貓旗艦店竟將iPhone 12和iPhone 12 Pro下架，引起外界多番揣測。有網民猜測指，由於iPhone 12系列可使用螞蟻「花唄」免息分期付款，此時下架被聯想到與日前螞蟻集團煞停上市有關，而「花唄」、「借唄」也同時受到關注。另外，亦有指蘋果不想iPhone 12系列推出不久就隨即減價銷售，不願參與「雙11」的優惠活動。

不過，事件擾攘後已獲天貓官方回應，表示「請消費者期待11.11的驚喜」，是否故弄玄虛相信仍有待揭曉。

【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店離奇下架iPhone 12及12 Pro 網民質疑與螞蟻有關

而三星（Samsung）近年來開始推出平價旗艦機，有外媒在巴西官網發現，三星似乎正在準備另一款新機，命名為Galaxy Note 20 FE的手機曾在巴西官網中出現兩次，另外亦有在網頁程式碼中多次出現。

三星早前曾承諾，每年會發布新的Galaxy FE系列手機，Note 20 FE或會成為下一代的Galaxy FE系列手機。不過，鑑於剛推出Galaxy Note 20 系列和Galaxy S20 FE不久，相信就不會在短期內發布。

三星巴西官網意外洩密 或推「Galaxy Note 20 FE」新機

責任編輯：施雯雯