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【美國大選】有持槍特朗普支持者 包圍亞利桑那州點票中心

環球政治 21:03 2020/11/05

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亞利桑那州馬里科帕縣的點票中心外，有大批特朗普支持者到場抗議。

美國大選投票結束，點票工作仍在進行，鑑於特朗普及拜登勢均力敵，結果尚未確認的數個州分極之關鍵。傳統紅州亞利桑那暫時拜登領先，但尚餘12%選票未點。惟有關選票點算進度較慢，點票中心被特朗普支持者包圍，選舉部門預計，要待本港時間明早才有更多結果。

【美國大選結果】關鍵州分未有定案 特朗普入禀理據各不同【下一頁】

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馬里科帕縣的點票中心外，有大批特朗普支持者到場抗議，報道指，部分示威者持槍到場，形勢相當緊張。當局為安全計已封鎖大樓，封止任何人進入，記者不准入內採訪。

亞利桑那州尚未點算的選票中，大多來自鳳凰城所在的馬里科帕縣（Maricopa County）。馬里科帕選舉部門發帖文，稱點算工作仍在進行，料在當地時間周四晚7時（本港時間周五早上10時）有更多結果。

雖有示威，但馬里科帕選舉部門確認點算工作仍在進行。

【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？【下一頁】

【美國大選結果】特朗普質疑選舉舞弊 CNN查證假消息逐個捉【下一頁】

責任編輯：林建忠

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