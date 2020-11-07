【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？

▲ 利豐馮氏以16倍PE賣走OK便利店，對香港零售業有何啟示？

利豐馮氏集團控股的利亞零售 （00831） 以27.9億代價，出售在港經營35年的OK便利店業務予OK便利店品牌環球擁有者Alimentation Couche-Tard（ACT）。OK便利店可謂利亞零售最賺錢的業務，在疫情間銷售額亦見增長，為何馮氏集團仍決斷賣盤？

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OK便利店除了實體店，另外有價值的是近年積極拓展綫上渠道，實行綫上到綫下的融合，包括推出「OK齊齊印」，截至今年6月底止已有逾150萬名會員，OK便利店亦推出智能結賬系統，掃描商品再用八達通便可完成付款。雖然無人商店等概念在港仍未普及，但可見OK便利店正著力追上環球大趨勢。

OK便利店業務在疫情下的韌力強，根據中期報告，上年半便利店業務的銷售額按年增長7.9%至23.59億元，佔總營收約8成。

大股東馮氏現時賣走OK便利店惹來猜疑。以2019年便利店業務的除稅後溢利1.74億元計，相當以歷史市盈率16倍賣盤，反映其估值絕對不低。

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利亞零售未來將專注香港的麵包店和眼鏡業務。不過，有零售分析師指，若專注眼鏡等新興業務，利潤率未必太差，但相信規模難以媲美便利店業務，單看公司剩餘業務，吸引力必定不如重前。他又指，是次出售或反映馮氏看淡香港零售業，皆因全球疫情仍然嚴重，短期內訪港旅客稀少，且本地消費力疲弱。

全數派發不作投資 零售前景悲觀

況且，是次出售所得收益約29億元全數派發特別股息，而不作其他投資，反映其悲觀看法。大股東馮氏零售集團持有3.1億股，佔已發行股本約40.59%，以特別股息3.85元計，意味大股東馮氏可獲12億元股息，回報可觀。

香港疫情未完全消退，加上香港仍未開始通關，零售市道恢復或以年計。大股東馮氏趁作價不太低時先行套現，早走早著，讓業務重投OK便利店品牌環球擁有者ACT懷抱，亦不足為奇。

值得留意是，馮氏集團近年動作多多，旗下利豐（除牌前編號：00494）於本年5月成功私有化。另外，馮國綸退下火線，由原行政總裁馮裕鈞成為集團執行主席。

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編輯：袁諾曦