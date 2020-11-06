【聖誕節】假日到尖東聖誕燈飾打卡　商戶、酒店提供折扣優惠

▲ 聖誕節將至，尖東海濱長廊一帶的大廈外牆幾乎每年都會布置聖誕燈飾。

聖誕節將至，尖東海濱長廊一帶的大廈外牆幾乎每年都會布置聖誕燈飾。東尖沙咀地產發展商聯會第38年主辦「閃爍尖東耀香江」活動，該處外已亮起聖誕燈飾，以慶祝即將來臨的聖誕及新年。

尖東海濱長廊多燈飾 打卡位逐個捉

尖東一帶沿路的聖誕燈飾，各有不同。尖沙咀中心及帝國中心的多媒體幕牆燈飾，設計成維港最大的跳舞機。麼地道沿路的三條天橋燈飾，以禮物盒為主題，至於麼地里的設計依舊是掛上燈飾燈海。南洋中心外牆以笑哈哈公仔為主題；永安廣場則是聖誕老人。

沿路市民若要逐一打卡，各酒店布置不同的聖誕燈飾。千禧新世界香港酒店以金色的「垂珠」加上紅綠燈飾；九龍香格里拉大酒店外牆燈飾是聖誕樹圖案；富豪九龍酒店以「音樂聖誕」為題；至於海景嘉福洲際酒店是歐陸聖誕。

【5G體驗】SmarTone設立「5G 體驗坊」 apm大玩雲端健身

【海洋公園優惠】海洋公園推通行證 398元門票連美食套餐

商戶藉聖誕刺激消費 尖東消費有優惠

今年聖誕，該聯會旗下商戶提供多項優惠。消費者只要瀏覽聯會的網頁，並到指定商戶出示網頁內的折扣優惠，即可享有相關優惠。當中包括富豪九龍酒店Regal Patisserie的100元折扣優惠、香港帝苑酒店Le Soleil的50元折扣優惠、海景嘉福洲際酒店Café on M的50元折扣優惠，以及尖沙咀中心奇華餅家20元折扣優惠等

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文