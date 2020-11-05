【阿里巴巴業績】阿里巴巴9988第二財季經調整盈利升44% 勝預期

阿里巴巴集團（09988）公佈截至2020年9月30日止的第二季度財年業績。

期內，集團收入同比增長30%至1,550.59億元（人民幣，下同），符預期；Non-GAAP（非公用會計準則）盈利錄得471億元，按年增長44%，勝預期。

業績造好主要由中國市場核心商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動。本季度，核心商業收入同比增長29%至1,309.22億元，中國零售商業收入同比增長26%至954.70億元；雲計算業務季度收入同比增長60%至148.99億元。

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歸屬於普通股股東的淨利潤為287.69億元，減少60%，由於去年9月份季度取得螞蟻集團33%股份時確認的一次性重大收益，以及與螞蟻集團相關並授予集團員工的股權激勵費用上升，造成本季度歸屬於普通股股東的淨利潤同比下滑。若不考慮該一次性收益，股權激勵費用及其他若干項目，非公認會計準則淨利潤同比增長44%至470.88億元。

經調整EBITDA（一項非公認會計準則財務指標）同比增長28%至475.25億元。非公認會計準則攤薄每股美國存託股收益同比增長37%至17.97元。非公認會計準則自由現金流為405.40億元。

2020年9月，阿里巴巴的中國零售市場移動月活躍用戶達8.81億，為中國最大的消費者平台。截至今年9月底止的12個月，其中國零售市場年度活躍消費者達到7.57億，單季淨增長1,500萬。

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記者：張以正