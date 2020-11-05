【阿里巴巴業績】阿里巴巴9988第二財季淨利潤287.69億人民幣 按年下跌60%

阿里巴巴集團（09988）公佈截至2020年9月30日止的第二季度財年業績。

期內，集團收入同比增長30%至1,550.59億元（人民幣，下同），主要由中國市場核心商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動。本季度，核心商業收入同比增長29%至1,309.22億元，中國零售商業收入同比增長26%至954.70億元；雲計算業務季度收入同比增長60%至148.99億元。

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由於去年9月份季度取得螞蟻集團33%股份時確認的一次性重大收益，以及與螞蟻集團相關並授予集團員工的股權激勵費用上升，造成本季度歸屬於普通股股東的淨利潤同比下滑。若不考慮該一次性收益，股權激勵費用及其他若干項目，非公認會計準則淨利潤同比增長44%至470.88億元。

經調整EBITDA（一項非公認會計準則財務指標）同比增長28%至475.25億元。非公認會計準則攤薄每股美國存託股收益同比增長37%至17.97元。非公認會計準則自由現金流為405.40億元。

2020年9月，阿里巴巴的中國零售市場移動月活躍用戶達8.81億，為中國最大的消費者平台。截至今年9月底止的12個月，其中國零售市場年度活躍消費者達到7.57億，單季淨增長1,500萬。

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記者：張以正