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【7Cafe x LuLu豬】7-Eleven自家品牌7Cafe夥LuLu豬　品牌聯乘組咖啡聯「萌」推優惠

商業 08:00 2020/11/06

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7Café夥同LuLu豬，組成咖啡聯「萌」推出隨行杯。

品牌在疫情下推出聯乘優惠，以求刺激銷售。7-Eleven自家品牌7Café夥同LuLu豬，組成咖啡聯「萌」推出隨行杯。由11月11日至12月8日，購買140元的「7Café咖啡券」，即送可愛的「LuLu豬隨行杯」一個，但數量有限，換完即止。

7Café咖啡券包括10張7Café咖啡券，不分冷熱可換領任何口味的7Café即磨咖啡，LuLu豬隨行杯有兩種顏色，分別為黑色和粉紅色以供選擇。杯蓋設計為旋轉杯蓋，可以遮蓋飲水口位置，容量約380毫升。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【Pizza Hut x KFC】Pizza Hut夥KFC玩品牌聯乘　推新款香脆雞粒批　堂食+外賣套餐再送優惠券

初冬推香芋系列飲品
另外，若是Yuu會員，於11月11日至17日期間，即可以6,000yuu積分加99元換購「7Café咖啡券」1套，以及「LuLu豬隨行杯」1個。7Café除了有售咖啡外，今個初冬還推出香芋味鮮奶咖啡及凍香芋味鮮奶，售價分別為14元及16元。

【卡樂B新品】卡樂B推港產「咕嚕肉味薯片」 11月中旬有售

責任編輯：馬意文

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