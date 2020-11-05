【新冠肺炎】歐洲疫情大反彈 瑞士、比利時派軍支援醫院

英國的新型肺炎疫情反彈，首相約翰遜宣布英格蘭地區當地周四(5日)起再次封城，為期一個月。首都倫敦大批民眾在封城前夕湧到酒吧及餐廳消遣。

按世衛數據，歐洲新增確診人數於周二(3日)比之前數周上升了22%，過去7日的死亡人數更增了43%。多個歐洲國家受新一波疫情所襲，確診數字颷升，例如比利時、意大利、瑞士及波蘭等，多國醫療系統出現嚴重負荷，政府已宣布進一步社交距離措施遏制疫情，有指希臘政府正考慮再封城。意大利公共交通系統將減少一半運客量，食肆限時營業等。

比利時及瑞士更派出軍隊去醫院協助救援。比利時首都布魯塞爾有醫院深切治療部在周一（2日）出現超負荷，單日接受了877名確診病人，政府需派出軍方醫護人到醫院的緊急部門協助。瑞士亦在周三單日有過萬宗新增個案，一天內更有73日死亡，瑞士政府於周三（4日）派出2500名士兵到當地醫院醫院協助治療及運送病人，據報有地方醫院資源已經「透支」。

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責任編輯：鄭靜珊