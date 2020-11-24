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【新股IPO】華潤萬象生活1209周三招股　一手入場費4505元

新股IPO 09:32 2020/11/24

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華潤萬象生活於周三招股。

華潤萬象生活 （新上市編號：01209） 計劃發售5.5億股，相當於擴大後股份25%，集資最多約122.6億元，將於今日起建簿，於明日（25日）起至下周二招股，招股價介乎18.6元至22.3元，一手（200股）入場費4505元，並於12月9日掛牌，聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。

公司是次引入7位基石投資者，合共認購6.5億美元（約50.7億港元），當中包括新加坡政府投資公司、平保 （02318） 、高瓴資本、鼎暉投資、銘基亞洲基金、中國結柿構調整基金。2021年公司市盈率為25倍至30倍。

華潤萬象生活今年上半年錄得7.6億元（人民幣，下同）毛利，與去年同期比升59.1%，毛利率24.1%；溢利則大增76.1%至3.4億元，核心利潤更飆升1倍至3.6億元。

集團去年毛利為9.4億元，按年增41.6%，毛利率提高至18%，但由於去年投資物業公允價值收益大減84.8%，故年內溢利倒退13.7%至3.6億元；如計核心利潤，則上升74.9%至3.3億元。

華潤萬象生活於招股書表示，截至6月底，集團為約1億平方米住宅及商業物業建築提供物業管理服務，以及為560萬平方米購物中心提供商業運營服務。

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編輯︰侯景成、謝卓榮

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