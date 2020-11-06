  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】華潤萬象生活通過上市聆訊　最快下周開始預路演

新股IPO 17:40 2020/11/06

分享：

華潤萬象生活擬於港交所上市。

華潤置地  （01109）  旗下物管公司華潤萬象生活擬分拆上市，據外電報道指，公司已通過上市聆訊，公司最快於下周開始預路演。據早前消息，公司計劃集資超過10億美元（即超過78億元）聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛，另一消息指，農銀為聯席全球協調人。

華潤萬象生活今年上半年錄得7.6億元（人民幣，下同）毛利，與去年同期比升59.1%，毛利率24.1%；溢利則大增76.1%至3.4億元，核心利潤更飆升1倍至3.6億元。

集團去年毛利為9.4億元，按年增41.6%，毛利率提高至18%，但由於去年投資物業公允價值收益大減84.8%，故年內溢利倒退13.7%至3.6億元；如計核心利潤，則上升74.9%至3.3億元。

華潤萬象生活於招股書表示，截至6月底，集團為約1億平方米住宅及商業物業建築提供物業管理服務，以及為560萬平方米購物中心提供商業運營服務。

相關文章︰【新股IPO】字節跳動尋求1.4萬億估值融資155億 擬分拆抖音、今日頭條香港上市

【新股IPO】融創服務1516下周一（9日）公開招股　入場費12777元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成、謝卓榮

香港股票 華潤置地（01109） 物業管理 香港 人民幣 IPO

上一篇文章

【MPF】積金局批BCT及東亞強積金行業計劃註冊

下一篇文章

【明報母企】世界華文媒體發盈警　中期盈轉虧料最多蝕4000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）