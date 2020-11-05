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【新股IPO】華潤萬象生活尋求上市批准　最快下周開始預路演

新股IPO 19:50 2020/11/05

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華潤萬象生活擬於港交所上市。

華潤置地  （01109）  旗下物管公司華潤萬象生活擬分拆上市，市場消息指，目前其正尋求周三（４日）獲得上市批准，如獲批後下下周開始預路演。據早前消息，公司計劃集資超過10億美元（即超過78億元）聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛，另一消息指，農銀為聯席全球協調人。

華潤萬象生活今年上半年錄得7.6億元（人民幣，下同）毛利，與去年同期比升59.1%，毛利率24.1%；溢利則大增76.1%至3.4億元，核心利潤更飆升1倍至3.6億元。

集團去年毛利為9.4億元，按年增41.6%，毛利率提高至18%，但由於去年投資物業公允價值收益大減84.8%，故年內溢利倒退13.7%至3.6億元；如計核心利潤，則上升74.9%至3.3億元。

華潤萬象生活於招股書表示，截至6月底，集團為約1億平方米住宅及商業物業建築提供物業管理服務，以及為560萬平方米購物中心提供商業運營服務。

相關文章︰【新股IPO】字節跳動尋求1.4萬億估值融資155億 擬分拆抖音、今日頭條香港上市

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編輯︰侯景成

香港股票 華潤置地（01109） 物業管理 香港 人民幣 IPO

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