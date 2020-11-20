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【新股IPO】華潤萬象生活下周二建簿（Bookbuilding）　集資高達125億元

新股IPO 16:48 2020/11/20

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華潤萬象生活據報於下周進行路演。

華潤置地  （01109）  旗下物管公司華潤萬象生活擬分拆上市。消息指，公司計劃集資超過10億美元（即超過78億元），最快於下周中旬招股，料12月初上市。外電報道指，集資額高達16億美元（約124.8億元），聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛，另一消息指，農銀為聯席全球協調人。

華潤萬象生活今年上半年錄得7.6億元（人民幣，下同）毛利，與去年同期比升59.1%，毛利率24.1%；溢利則大增76.1%至3.4億元，核心利潤更飆升1倍至3.6億元。

集團去年毛利為9.4億元，按年增41.6%，毛利率提高至18%，但由於去年投資物業公允價值收益大減84.8%，故年內溢利倒退13.7%至3.6億元；如計核心利潤，則上升74.9%至3.3億元。

華潤萬象生活於招股書表示，截至6月底，集團為約1億平方米住宅及商業物業建築提供物業管理服務，以及為560萬平方米購物中心提供商業運營服務。

相關文章︰【新股IPO】字節跳動尋求1.4萬億估值融資155億 擬分拆抖音、今日頭條香港上市

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編輯︰侯景成、謝卓榮

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