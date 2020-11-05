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傳Nokia 10 PureView採用藍寶石玻璃屏幕　搭配Snapdragon 875

科技 20:38 2020/11/05

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有外媒爆料指，現正處於開發初期的Nokia 10 PureView，已經開始進行測試，預計在2021年下半年發布。

繼去年推出主打拍照功能的9.2 PureView手機後，隨後的一年多時間，Nokia都遲遲未有更新其旗艦產品，令不少用戶猜測HMD是否準備繼續出手機。近日終於有外媒爆料指，現正處於開發初期的Nokia 10 PureView，已經開始進行測試，預計在2021年下半年發布。

【經典神機】HMD Global內部文件揭Nokia未來計畫　盼成全球前三大智能手機製造商

據網站 NokiaPowerUser 引述消息人士指，Nokia 10 PureView將採用不銹鋼機身中框，並配備藍寶石玻璃顯示屏幕。如果進度順利的話，則可以直接使用將在12月初發表的旗艦級Qualcomm Snapdragon 875 處理器。據悉該產品仍處於早期開發階段，目標預計在2021年第二季度完成設計並開始投產。

此外，消息指Nokia 10 PureView有望採用開孔全面屏設計，不過早前傳聞的屏下攝像鏡頭的可能性略低，或可支持120Hz 刷新率，並同時支援屏幕指紋辨識功能。該機將後置圓形相機模組，內置5顆攝像鏡頭，包含主攝、超廣角、長焦、TOF 等鏡頭，其中主攝將達1 億像素，並支援8K 影片拍攝功能。

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責任編輯：施雯雯

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