【宏觀術數@iM網欄】天同化忌遇上巨門化忌

近日留意花邊新聞報導，可能會留意到剛過去的「萬聖節」（10月31日）正好碰上「藍月亮」。名稱聽起來好像有點詭異，實際上「藍月亮」和天文關係不大，更和顏色無關，甚至更是今年最細的滿月。只不過為一個西曆月份內連續出現兩次月圓，當中的第二次月圓便可以稱為「藍月亮」。反而一個月後的11月30日月圓，會正值半影月蝕，月亮的光度減弱，雖肉眼不容易分別，術數上的意義反而更大。無論如何，由於月圓即是農曆月份的十五日，而農曆月份大約29日半，如果出現藍月亮，便只會出現在西歷月尾的一兩天了，也即是今月中便是是農曆十月初一。

術數上重視農曆的月圓、月缺的盈虛消長，學者認為易學的建立與此有緊密關係。流行的術數中，最重視農曆月份變化的要數「紫微斗數」了。紫微斗數歌訣云：「不依五星要過節」，明言不跟隨節氣去換月，而使用太陰曆作依歸的，即是以初一、十五日作為一個月，並以此農曆正月初一轉換年份，斗數流年及流月的四化也隨之而流轉。

▲ 半影月蝕

按斗數四化，流年天同星化忌，經歷過今年疫情和經濟不景，朋友對天同化忌的力量都易有體會，最重要現象是「有福不能享」，對娛樂、餐飲及享受行業自然大為不利，同時，不少人也會突然在工作「收成期」中突然「無得咁自在」，甚或要重新起步，在此大氣候下，對人心或情緒自然有不良的影響。

11月中進入農曆十月丁亥月，月份的四化為巨門化忌，會把天同化忌的負面力量加大。巨門化忌一般主口舌是非，或禍從口出，嚴重者可以帶來重大紛爭甚至訴訟。並且巨門和天同在斗數星盤中很容易會合到而相互產生催化。個人以外，宏觀來說對社會或經濟的不良影響，則會是社會重大分歧和投資市場其來波動，此點宜加以留意。鑑古知今，我們可以看一下過往，巨門化忌的流年必然是西曆7字尾數的流年，例如過往的2007、1997、1987等等，讀者們相信自有領悟。

如果同時參考天星盤，11月13日亦為木星和冥王星會合，同時水星又受到水孛凶星所沖，綜合來說容易對股市、銀行、保險等行業帶來不良影響外，水星主訊息，巨門也主傳播，故此對傳媒及新聞行業也會某來打擊，並特別容易出現業內的醜聞。

現時歐美正值新冠肺炎疫情第三波肆虐，而天同主享受，巨門象口舌，加起來對餐飲、娛樂行業看來有另一波衝擊。但是如果以香港星盤來分析，疫情風險是較歐美地區較低的，只要稍為控制得宜，足以有驚無險的。惟12月份（農曆十一月戊子月），斗數天機化忌，由於正值冬至，並且木星和土星正會，天運交接期間，香港星盤則明顯房地產的宮位最差，天機化忌又主機深禍更深，聰明反被聰明誤，過份進取的投資方式則要小心市場突然波動或政策變化而失利，此點又不得不防。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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