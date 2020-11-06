【一起酒過的日子@iM網欄】「不務正業」的明星香檳，值得一試？

▲ Champagne celebrity

一向象徵着奢侈和喜慶的香檳，理所當然也受到不少明星的垂青。

最近就收到一封由酒商發過來的電郵，內容大概是要推介一個頗新的香檳品牌，內容中並沒有在它的歷史或釀酒師上着墨，提到的卻是它豪華的瓶裝設計以及一個耳熟能詳的名字：加拿大籍音樂人Drake。原來是Drake的個人香檳品牌Mod Sélection。

我對這些明星效應本身胃口不大，加上入門的那一款「Mod Sélection Reserve」減價後盛惠1,800多個大洋，不禁令人有點卻步。但本着好奇心，即管嘗試找出它的資料， 也順帶盤點一下最有名的明星香檳。

▲ Drake上台領獎也不忘帶著自己香檳Mod Sélection推廣一下

Drake – 百足咁多隻爪，終於出香檳

這位經常踩過界的音樂界紅人，出過自己的街頭服裝品牌和威士忌，連餐廳也開過，出香檳老實說是沒啥出奇。

他的Mod Sélection 品牌誕生於法國馬恩河谷，由香檳製造商Maison Pierre Mignon的第五代傳人主理（但並沒有大肆宣傳），品牌最早可追溯到 1892 年。這家香檳製造商略有名氣，它的產品一向只在法國內銷，釀酒也是採用天然方法，注重土壤及氣候的變化。可惜的 -- 對我們這些小消費者來說 -- 是Drake有頭有面，令Mod Sélection的叫價比同級的香檳高了四至五倍。

未決定到會否用近$2,000入手這個新牌，我有另一個同價位的介紹：每次產量只有250箱，農莊香檳的神級出品Jacques Selosse Substance Blanc de Blancs。

▲ Brad Pitt by Serge Chapuis

▲ 畢彼特籌備了五年的Rosé香檳

畢彼特 – 鍾情Rosé酒

型佬畢彼特與前妻安祖蓮娜祖莉早於2012年已經推出過Rosé紅酒，夥拍著名的Perrin造酒家族，酒莊名為 Fleur de Miraval，品質相當不俗。而剛過去的九月份，Fleur de Miraval宣布將會推出一支Rosé香檳，據說已經秘密地籌備了五年，而且更請來有名的農莊香檳Pierre Peters家族坐鎮，他們家出品向來都受人推捧，最有名的是其 Blanc de Blancs 香檳。他們的Rosé香檳當然也有一定叫助力。

叫價2000多元絕對不算便宜，但有着2012年的成績，再加上本身是 Pierre Peters肯用上自己家族的名字，相信對這香檳有一定信心，令我對這Rosé香檳也有一定的期望。

▲ 不要學 Jay-Z 那麼浪費香檳

Jay-Z – 有錢就是任性

在饒舌天王Jay-Z的MV中，大家經常會看到香檳、名錶和跑車。其實他一向鍾情於大家耳熟能詳的Cristal（香檳廠Louis Roederer的高檔次香檳），所以多年來，在Jay-Z的歌詞中都不乏它（“Cris”）的蹤影。直至2006年，一位Cristal的高層接受訪問時說了一番帶有種族歧視的說話後，隨即遭到饒舌天王的杯葛，更「拉大隊」過檔到另一香檳品牌 Armand de Brignac（俗稱Aces of Spades）。數年後， Jay-Z更決定入股，然後再把Aces of Spades買斷，成為饒舌界的指定香檳，也常常被 Jay-Z 用以招待賓客。

目前Aces of Spades雖然為Jay-Z所擁有，但釀造與陳年仍交由Cattier家族的第十二代和第十三代香檳釀造師一手負責，一共推出了六支香檳。當中的 Blanc de Noirs A3， Pinot Noir葡萄都選自Grand Cru（最高級別）的莊園，而且是六年陳酒，絕對值得一試。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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