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AirPods Pro出現功能異常 蘋果宣佈免費退換

環球政經 19:41 2020/11/05

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自蘋果推出 AirPods及AirPods Pro後便大受全球用家歡迎，不過卻在世界各地收到不少投訴報告，指耳機未能正常運作。有關投訴指，AirPods Pro在嘈吵環境出現雜聲及降噪功能失靈，而蘋果官方也承認有少批量的耳機出現問題，因此提供全球免費更換服務，包括香港地區用户。

蘋果將於下周二舉行發布會 或將推3款新型Mac機：【下一頁

蘋果官網表示，有少量於今年十月前生產的AirPods Pro出現功能異常，例如在嘈雜環境、運動或通話時，出現爆裂聲或雜音；降噪功能未能如常運作，例如缺少低音、背景聲音增大，包括街道或飛機噪音。

除此之外，2019年11月間蘋果推出AirPods Pro軟件後，有用家也曾發現耳機降噪功能異常、出現雜音。當時，蘋果曾提出解決方案，針對降噪異常的問題，建議使用者將AirPods Pro連接上其他蘋果設備，同時將軟件更新到最新版本，若降噪問題沒改善，則需將耳機頂部的網格清潔乾淨，而事實證明，出現問題的有可能在硬件部分。

【iPhone 12】傳電源管理晶片短缺 蘋果iPhone 12生產恐受阻？：【下一頁

官方指，用家可透過網站聯絡維修中心，維修有問題的AirPods Pro，如果無法維修，也可預約到門店免費更換耳機，但公司只會確認出現問題的耳機，更只限更換耳機（左耳、右耳，或雙耳），不包括充電盒，其他配件，另外其他型號的AirPods不會享有更換服務。與此同時，蘋果亦不會延長耳機的保養期，這意味耳機在原有保養期後再出現問題，用家或需重新購買新耳機，如果本身有購買 Apple Care，也許算是較幸運的一群。 

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責任編輯：翁嘉陽

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